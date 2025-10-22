firmă din sibiu amendată cu 20.000 lei: a angajat muncitor fără contract în gorj

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Gorj a aplicat amenzi în valoare totală de 338.000 de lei, în urma controalelor efectuate în perioada 13–17 octombrie, în domeniile relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri, în urma celor 31 de verificări, inspectorii au aplicat 36 de sancțiuni contravenționale și au dispus 94 de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților.

Cel mai grav caz a vizat un angajator cu sediul social în municipiul București și puncte de lucru în județul Gorj, care a fost amendat cu 133.000 de lei pentru nerespectarea legislației muncii, inclusiv pentru plata cu întârziere a salariilor – mai mult de o lună după termenul stabilit prin contractele individuale, colective sau prin regulamentul intern.

Tot în aceeași perioadă, ITM Gorj a derulat Campania Națională pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate, precum și pentru verificarea respectării normelor de securitate și sănătate în muncă, în rândul angajatorilor care activează în domeniul „Jocuri de noroc și pariuri”.

În cadrul acestei campanii, inspectorii gorjeni au controlat șapte angajatori, aplicând 25 de sancțiuni în valoare totală de 162.000 de lei, și au dispus 59 de măsuri pentru corectarea abaterilor.

De asemenea, un angajator cu sediul în județul Sibiu a fost sancționat cu 20.000 de lei, după ce a fost depistat pe raza orașului Turceni cu un lucrător fără contract individual de muncă, angajat înainte de semnarea documentelor legale.