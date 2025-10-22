florile toamnei au cucerit sibiul: am descoperit ce se vinde cel mai bine în piețe și la florării / foto

Toamna aduce nu doar culori spectaculoase în natură, ci și o explozie de flori de sezon care cuceresc piețele și florăriile din Sibiu. Crizantemele sunt, fără îndoială, vedetele lunii octombrie, dar nu sunt singurele flori aflate în centrul atenției.

Dacă în Piața Cibin crizantemele albe sau cele în ghivece asortate sunt cele mai căutate, în florării se observă tendințe diferite: clienții se orientează tot mai mult spre buchete și aranjamente în nuanțe de portocaliu, piersică, crem sau roșu ruginiu – culorile specifice acestui sezon.

Crizantemele, perfecte pentru o curte colorată

În Piața Cibin, comercianții spun că vânzările merg bine mai ales în preajma Zilei Morților, pe 1 noiembrie. Crizantemele vin de la producători locali, dar și din zone mai îndepărtate, cum e Craiova. Sunt flori perene, rezistente, potrivite pentru grădină sau cimitir. „Se caută în mod special pentru curți, dar și ca flori de mormânt, pentru că rezistă foarte bine. Se apropie Ziua Morților și lumea le cumpără în special acum”, spune Nico, vânzătoare în piață.

Prețurile sunt pentru toate buzunarele: de la 10 lei pentru un ghiveci mic, până la 100 de lei pentru cele mari, bogate în flori. Cele mai populare rămân cele albe, dar tot mai mulți clienți aleg combinații de galben, roz, mov și portocaliu. „Avem ghivece asortate, mai nou se caută florile în combinații de culori, nu doar simple”, adaugă Nico.

Ce se caută în florării: portocaliu, dovleci și dalii în nuanțe închise

În florării, tendințele sunt ceva mai rafinate, cu accent pe estetică și cromatică. Se poartă buchetele simple în pasteluri, dar și aranjamentele spectaculoase în vase neconvenționale – inclusiv în dovleci.

„Se cer trandafiri în culori de toamnă, dalii în nuanțe închise – portocaliu, piersică –, floarea-soarelui, hortensii de sezon. Avem clienți care vin special pentru o cromatică: crem, portocaliu, roșiatic, cu eucalipt în tonuri tomnatice”, spune Iulia, florăreasă la Flower Shop, pe strada Zaharia Boiu din Sibiu.

Aranjamentele în recipiente în formă de bostan sunt în topul preferințelor în această perioadă, iar florile vedetă vin cu prețuri accesibile: dalii: 10–15 lei, în funcție de soi și dimensiune și trandafiri Ecuador cu 20 lei firul.

„Toamna asta strălucește în culorile crizantemelor, daliilor, trandafirilor de grădină, eustomelor și asterilor — flori bogate, pline de textură și nuanțe calde”, a spus Cristina, de la Florador.

Fie că vorbim de crizanteme din piață sau de buchete sofisticate din florării, florile de toamnă reușesc să surprindă perfect atmosfera sezonului. O combinație de nostalgie, culoare și simplitate. De asemenea, Primăria Sibiu plantează 500 de arbori și 14.000 de flori de toamnă în tot orașul. (DETALII AICI)

În plus, pentru cei care vor să ducă acasă puțin din farmecul sezonului, Piețe SA a amenajat la intrarea în Piața Cibin un „photo corner” cu dovleci, porumb și flori, perfect pentru fotografii cu aer tomnatic.