Traficul rutier a fost blocat câteva zeci de minute pe bulevardul Mihai Viteazu din Sibiu din cauza unei autobetoniere defecte.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Cifa s-a defectat pe bulevardul Mihai Viteazu și a dat peste cap traficul rutier. În zonă a intervenit și un echipaj de poliție.

După câteva minute, traficul a revenit la normal.