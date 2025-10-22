accident în zona centrală din sibiu cu echipaje de poliție, cortegiu de mașini și clădiri rezidențiale, incident care necesită intervenție imediată, eveniment grav în trafic.

Traficul rutier a fost blocat câteva zeci de minute pe bulevardul Mihai Viteazu din Sibiu din cauza unei autobetoniere defecte. 

Cifa s-a defectat pe bulevardul Mihai Viteazu și a dat peste cap traficul rutier. În zonă a intervenit și un echipaj de poliție.

După câteva minute, traficul a revenit la normal.

