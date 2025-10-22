hidroelectrica suspendă plata online pentru modernizarea sistemului it

Hidroelectrica a anunțat că, în perioada 23 – 31 octombrie 2025, funcționalitatea de plată cu cardul în aplicația mobilă iHidro va fi temporar suspendată, ca urmare a unor lucrări de modernizare a sistemelor informatice.

Potrivit companiei, această măsură face parte dintr-un amplu proces de actualizare tehnologică, menit să îmbunătățească viteza de procesare, securitatea tranzacțiilor și experiența generală a utilizatorilor.

„Modernizarea sistemelor IT reprezintă o investiție în siguranța și confortul clienților noștri. Ne dorim să oferim servicii digitale tot mai rapide, mai stabile și mai sigure”, a transmis Hidroelectrica într-un comunicat.

Pe durata lucrărilor, plata facturilor va putea fi realizată prin alte canale disponibile, inclusiv:

internet banking, folosind datele de pe factură („Cont contract” și „Număr factură”);

automatele de plată partenere din bănci, spații comerciale și publice, prin codul de client;

scanarea codului de bare la partenerii agreați;

sau prin mandat Direct Debit, care permite plata automată a facturii direct din contul bancar.

Compania subliniază că modernizarea infrastructurii IT face parte din strategia de digitalizare și eficientizare a serviciilor, proces început în ultimii ani pentru a răspunde cerințelor tot mai ridicate ale pieței de energie.