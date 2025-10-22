în culisele primei victorii: am stat de vorbă cu americanul care a convins vestiarul că csu sibiu poate renaște

Americanul Michael Anthony Randolph Jr. a fost MVP-ul etapei a V-a a Ligii Naționale de baschet, după ce a condus pe CSU Sibiu la primul succes stagional, 96-76 în deplasare, cu CSM Tg. Mureș.

Fundașul american a evoluat pentru CSU la Tg. Mureș 31 de minute, reușind 25 de puncte, 4 recuperări și 2 pase decisive, fiind din nou cel mai bun jucător al sibienilor.

După ce și-a început cariera la Universitatea Florida Rattlers, MJ Randolph Jr. se află la al treilea sezon profesionist din carieră, după ce a mai evoluat pentru BK Ventspils (Letonia) și SKN St. Pölten (Austria). Americanul a avut evoluții bune până acum și cu medii de 21,4 puncte pe meci, l-a făcut uitat pe Jalon Pipkins, fundașul din sezonul precedent.

MJ Randolph Jr. anunță revirimentul lui CSU după succesul de la Tg. Mureș, o injecție de moral pentru ”vulturi”, venită după patru eșecuri consecutive.

”Privesc revenirea lui CSU ca pe un proces de a deveni mai buni ca echipă, în fiecare zi. Indiferent de rezultatul meciului, mentalitatea este întotdeauna să ne îmbunătățim și să jucăm un baschet din ce în ce mai bun” a spus americanul pentru Ora de Sibiu.

”Urmăm planul de joc pentru meci”

Desemnat MVP-ul rundei, baschetbalistul Sibiului subliniază meritul întregii echipe. ”Sunt foarte recunoscător pentru această distincție, dar trebuie să spun că nu ar fi fost posibilă fără performanța și efortul întregii echipe. Aș spune despre punctele reușite în acest sezon că este vorba doar de a urma planul de joc pregătit de staff-ul tehnic pentru fiecare meci și de a mă asigura că echipa și eu suntem concentrați și constanți la fiecare antrenament” a concluzionat MJ Randolph Jr.

Jucătorul american s-a acomodat rapid la Sibiu, fiind la prima experiență în România. ”Îmi place Sibiu, este un oraș frumos cu oameni foarte primitori. Mai am multe de descoperit, dar până acum totul a fost foarte bine. În timpul liber, de obicei mă uit la filme, ascult podcasturi și vorbesc cu familia mea de acasă.”

”Luptăm pentru un loc în play-off”

Cu doar un succes în cinci etape, CSU Sibiu nu renunță la play-off și speră într-o serie mai lungă de rezultate pozitive, așa cum a fost și în a doua parte a sezonului trecut.

”Obiectivele mele personale pentru acest sezon sunt să dau totul la fiecare meci, indiferent dacă jocul este bun sau mai puțin bun pentru mine. La finalul zilei, vreau doar să câștig și să luptăm pentru un loc în play-off” a mai spus MJ Randolph Jr.

”Fanii sunt sprijinul nostru”

Fundașul american speră ca revirimentul echipei să continue și fanii să umple din nou Sala Transilvania. ”Vă mulțumim pentru susținere, toată lumea este plină de energie și este minunat să avem acest sprijin. Așteptăm cu nerăbdare să vedem fanii la meciurile de acasă și nu doar, îi așteptăm și la meciurile din deplasare. Noi ne dorim să dăm tot ce avem mai bun la fiecare meci” a asigurat liderul lui CSU Sibiu.