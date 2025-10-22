inter sibiu, exemplu de responsabilitate: jucătorii au făcut curat în jurul bazei sportive / foto

Jucătorii echipei de fotbal Inter Sibiu au ecologizat după antrenamentul de marți după-amiază zona din jurul Bazei Sportive Obor, unde își desfășoară pregătirea.

În cadrul programului de responsabilitate socială al clubului Inter, jucătorii conduși de antrenorul Călin Moldovan au ecologizat marți zona verde din jurul Stadionului Obor, acolo unde se antrenează.