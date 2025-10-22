gara de curățenie în natură cu echipa de fotbal, voluntariat și activități ecologice în sibiu, românia.

Jucătorii echipei de fotbal Inter Sibiu au ecologizat după antrenamentul de marți după-amiază zona din jurul Bazei Sportive Obor, unde își desfășoară pregătirea. 

În cadrul programului de responsabilitate socială al clubului Inter, jucătorii conduși de antrenorul Călin Moldovan au ecologizat marți zona verde din jurul Stadionului Obor, acolo unde se antrenează.

inter sibiu, exemplu de responsabilitate: jucătorii au făcut curat în jurul bazei sportive / foto
Foto: Inter Sibiu
Fotbaliștii s-au echipat cu  mănuși, saci și multă voie bună și s-au ocupat în echipă de natura din jur. ”Am alergat după PET-uri mai ceva ca după mingi pierdute, am făcut sprinturi între tufe căutând plastic aruncat și am descoperit că „recuperarea” are un cu totul alt sens când e vorba de curățenie! Am demonstrat că spiritul de echipă nu se oprește la marginea terenului și că atunci când ne punem forțele (și mănușile), putem să facem lumea puțin mai curată. Promitem să revenim în forță și la fotbal… dar și la ecologizare!” este mesajul postat pe pagina oficială a clubului sibian.
Inter a coborât pe locul 8 în Seria 6 din Liga 3, după ce a suferit două eșecuri consecutive, la Bascov (0-1) și pe ”Municipal”, 2-3 cu ACS Mediaș, după un joc spectaculos. Echipa sibiană are 11 puncte din 9 meciuri și este la patru puncte de zona de play-off.
În următoarea etapă, Inter joacă sâmbătă la Petroșani, cu Jiul, una din cele două echipe neînvinse din această serie.

