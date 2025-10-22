Un sibian a fost rănit după ce a căzut cu motocicleta pe Șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu.
Conform primelor informații, accidentul s-a produs în această seară, în jurul orei 18:30. Martorii au declarat că, după ce a căzut, motociclistul, un bărbat de aproximativ 25 de ani, a suferit mai multe răni. La fața locului a intervenit de urgență un echipaj SMURD, solicitat prin apel la 112.
UPDATE: Conform IPJ Sibiu, în timp ce conducea o motocicletă pe Șoseaua Alba Iulia, un sibian în vârstă de 24 de ani s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil. În urma autoaccidentului bărbatul a suferit vătămări corporale, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.
Slt. Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu a transmis că motociclistul a suferit mai multe contuzii, fără a-i fi pusă viața în pericol, și a fost transportat la UPU Sibiu.
