Mandat de închisoare pentru un tânăr din Sibiu, condamnat pentru trafic de droguri.

Polițiștii sibieni au pus în aplicare la 21 octombrie 2025 un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pe numele unui tânăr de 22 de ani din Sibiu. Tribunalul Sibiu a dispus condamnarea acestuia la trei ani și două luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri.

După identificare, tânărul a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud, unde va executa pedeapsa stabilită de instanță.

