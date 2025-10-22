Mandat de închisoare pentru un tânăr din Sibiu, condamnat pentru trafic de droguri.
Polițiștii sibieni au pus în aplicare la 21 octombrie 2025 un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pe numele unui tânăr de 22 de ani din Sibiu. Tribunalul Sibiu a dispus condamnarea acestuia la trei ani și două luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri.
După identificare, tânărul a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud, unde va executa pedeapsa stabilită de instanță.
Ultima oră
- Camioanele de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Făgăraș au distrus un drum județean: constructorul, somat să-l repare 27 de minute ago
- Motociclist rănit pe Șoseaua Alba Iulia din Sibiu: trecătorii i-au acordat primul ajutor o oră ago
- Hidroelectrica suspendă plata online pentru modernizarea sistemului IT o oră ago
- Spirit civic exemplar: un sibian a ajutat poliția să oprească un șofer beat pe A1 – alcoolemie de 2,67 / video 2 ore ago
- Şeful Statului Major al Armatei Române confirmă obligația românilor din străinătate de a răspunde unui ordin de înrolare 2 ore ago