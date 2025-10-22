polițist rutier verificând documentele unui șofer auto pe strada din sibiu, supraveghere trafic și control oficial, poliție rutieră în acțiune.

Polițiștii rutieri din județul Sibiu au depistat la 21 octombrie doi șoferi care conduceau sub influența alcoolului.

Primul caz a fost înregistrat în municipiul Mediaș, pe strada Horea, în jurul orei 07:10. Un bărbat de 48 de ani, din Blăjel, a fost oprit pentru control, iar testarea alcoolscopică a arătat o valoare de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar cercetările continuă la nivelul Poliției Municipiului Mediaș.

Al doilea caz a avut loc în afara localității Șura Mare, pe DN 14, în jurul orei 13:45. Polițiștii au oprit un alt bărbat de 48 de ani, din Sibiu, iar testul alcoolscopic a indicat o valoare de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz, șoferul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar cercetările sunt continuate de Serviciul Rutier Sibiu.

Ambele situații fac obiectul anchetei poliției pentru stabilirea faptelor și luarea măsurilor legale care se impun.

