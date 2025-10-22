Polițiștii rutieri din județul Sibiu au depistat la 21 octombrie doi șoferi care conduceau sub influența alcoolului.
Primul caz a fost înregistrat în municipiul Mediaș, pe strada Horea, în jurul orei 07:10. Un bărbat de 48 de ani, din Blăjel, a fost oprit pentru control, iar testarea alcoolscopică a arătat o valoare de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar cercetările continuă la nivelul Poliției Municipiului Mediaș.
Al doilea caz a avut loc în afara localității Șura Mare, pe DN 14, în jurul orei 13:45. Polițiștii au oprit un alt bărbat de 48 de ani, din Sibiu, iar testul alcoolscopic a indicat o valoare de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz, șoferul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar cercetările sunt continuate de Serviciul Rutier Sibiu.
Ambele situații fac obiectul anchetei poliției pentru stabilirea faptelor și luarea măsurilor legale care se impun.
Ultima oră
- Camioanele de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Făgăraș au distrus un drum județean: constructorul, somat să-l repare 34 de minute ago
- Motociclist rănit pe Șoseaua Alba Iulia din Sibiu: trecătorii i-au acordat primul ajutor o oră ago
- Hidroelectrica suspendă plata online pentru modernizarea sistemului IT 2 ore ago
- Spirit civic exemplar: un sibian a ajutat poliția să oprească un șofer beat pe A1 – alcoolemie de 2,67 / video 2 ore ago
- Şeful Statului Major al Armatei Române confirmă obligația românilor din străinătate de a răspunde unui ordin de înrolare 3 ore ago