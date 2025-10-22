Polițiștii rutieri din județul Sibiu au depistat la 21 octombrie doi șoferi care conduceau sub influența alcoolului.

Primul caz a fost înregistrat în municipiul Mediaș, pe strada Horea, în jurul orei 07:10. Un bărbat de 48 de ani, din Blăjel, a fost oprit pentru control, iar testarea alcoolscopică a arătat o valoare de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar cercetările continuă la nivelul Poliției Municipiului Mediaș.

Al doilea caz a avut loc în afara localității Șura Mare, pe DN 14, în jurul orei 13:45. Polițiștii au oprit un alt bărbat de 48 de ani, din Sibiu, iar testul alcoolscopic a indicat o valoare de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz, șoferul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar cercetările sunt continuate de Serviciul Rutier Sibiu.

Ambele situații fac obiectul anchetei poliției pentru stabilirea faptelor și luarea măsurilor legale care se impun.