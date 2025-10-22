Ministerul Culturii a scos la concurs, miercuri, postul de manager al Muzeului Național „Brukenthal” din Sibiu. Alexandru Chituță nu va candida, în vreme ce Raluca Teodorescu nu a luat încă o decizie. De asemenea, Răzvan Pop, managerul Bibliotecii Astra, infirmă zvonurile apărute în spațiul public.

Postul de manager al Muzeului Național Brukenthal a fost scos la concurs. „Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bd. Unirii nr. 22, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Muzeul Național Brukenthal”, se arată pe site-ul Ministerului Culturii.

Cine sunt posibilii candidați

Raluca Teodorescu, manager interimar al instituției de cultură din 6 mai 2025, desemnată în această funcție prin ordinul semnat de ministrul Culturii, Natalia Intotero, nu a luat încă o decizie. Ea spune că va analiza caietul de obiective și se va sfătui cu colegii. „Astăzi am aflat și eu. Încă nu am luat o decizie. Mai întâi ne vom uita pe caietul de obiective, vom vedea ce presupune, am văzut că este pe o perioadă de 3 ani. Voi discuta și cu colegii și vom vedea care va fi direcția. Voi citi condițiile detaliat și abia apoi voi lua o decizie”, a precizat Raluca Teodorescu pentru Ora de Sibiu.

Alexandru Chituță, care a fost managerul interimar al Muzeului Național Brukenthal începând cu data de 19 septembrie 2022 și până în luna mai a acestui an, spune că nu este interesat de postul de manager. „Nu m-am gândit să candidez. Nu mă interesează, înclin să nu candidez. Să mai muncească și alții, eu cred că am muncit destul și ar fi bine să vină și alții, să vedem viziunea lor de management la Brukenthal. Aștept să aducă un manager străin, așa cum s-a declarat, așa cum e dorința prim-preotului”, a spus Alexandru Chituță.

În luna mai, după schimbarea lui Chituță cu Teodorescu, prim-preotul Parohiei Evanghelice C.A., Kilian Dörr, declara că, deși colaborarea cu Alexandru Chituță a fost una bună, cu un început promitățtor, spre finalul mandatului acestuia au apărut diverse tensiuni.

În spațiul public a fost vehiculat și numele lui Răzvan Pop, directorul Bibliotecii Astra, ca posibil candidat la postul de manager al Muzeului Brukenthal. Contactat de Ora de Sibiu, el a precizat că nu intenționează să candideze.

Potrivit anunțului publicat pe site-ul Ministerului Culturii, data limită pentru depunerea dosarelor de concurs și a proiectelor de management este 18 noiembrie 2025. Apoi, în perioada 19.11.-21.11.2025, se va face selecția dosarelor, urmând ca în perioada 24.11.-03.12.2025 să fie analizate proiectele de management. Între 4 și 5 decembrie vor fi susținute proiectele de management în cadrul interviului, iar în termen de 24 de ore de la încheierea acestei probe se va aduce la cunoștință candidaților rezultatul concursului.

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun la sediul Ministerului Culturii (Bd. Unirii nr. 22, sector 3), până la data de 18.11.2025 – ora 16:00, la Serviciul Resurse Umane – etajul 4, camera 419. Detalii despre concurs, AICI.