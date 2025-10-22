Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat luni că, în cazul unei situații de război, românii aflați în străinătate pot fi mobilizați la fel ca cei din țară.

Conform acestuia, apărarea națională reprezintă „o datorie constituțională pentru fiecare cetățean al României”.

„Indiferent că avem domiciliul stabil în România sau în afara teritoriului național, ordinele de mobilizare vor fi eliberate. În conformitate cu proiectul de Lege 446, termenul de prezentare la unitățile în care sunt luați în evidență este modificat la 15 zile. Nu pot face o supoziție câți dintre cei care locuiesc în străinătate se vor prezenta, dar este o obligație legală”, a spus generalul Gheorghiță Vlad

Acesta a precizat că actualul nivel de participare la mobilizările pentru exerciții, de peste 80%, arată că „există încă cetățeni responsabili, care privesc siguranța națională ca pe o necesitate”.

„Da, este natura umană ca, în cazul unui conflict, o parte dintre cetățenii României să aleagă să părăsească teritoriul național. Am văzut și în Ucraina, dar și după Revoluție. Important este să avem o masă mare a populației care să ducă efortul de război. Trebuie să încurajăm responsabilitatea și educația în spiritul îndeplinirii misiunilor constituționale”, a mai spus șeful Armatei.

Întrebat cât de pregătită este Armata României pentru o eventuală invazie, generalul Gheorghiţă Vlad a afirmat că forțele armate au un nivel ridicat de pregătire, în urma a peste două decenii de participare la misiuni internaționale și programe de instruire.

„Armata României este foarte bine pregătită. Am avut multe activități de instruire, atât la nivel național, cât și în context internațional. Avem un program ambițios de înzestrare și, din toate aprecierile primite de la partenerii NATO, suntem la un nivel de pregătire foarte bun”, a declarat generalul.

El a recunoscut însă că există încă un „deficit de capabilitate” acumulat în ultimele trei decenii, dar susține că se fac eforturi pentru a-l recupera. Totuși, România își aliniază în prezent standardele la cerințele NATO, pentru a asigura capacitatea de apărare colectivă în cazul oricărei amenințări la adresa securității naționale.