Bărbat din Sibiu prins conducând fără permis, în Urziceni.
În dimineața zilei de 21 octombrie, în jurul orei 05:00, un echipaj mixt format dintr-un polițist de frontieră de la Sectorul Poliției de Frontieră Carei și un polițist din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Carei a oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Germania, în localitatea Urziceni.
La volan se afla un bărbat în vârstă de 40 de ani, domiciliat în județul Sibiu. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că dreptul de a conduce al șoferului fusese suspendat anterior, acesta aflându-se astfel în afara legii.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului.
