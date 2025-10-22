Relațiile de colaborare dintre Sibiu și orașele partenere continuă prin participarea reciprocă la evenimente internaționale de prestigiu. Săptămâna trecută, primarul Municipiului Sibiu, Astrid Fodor, alături de viceprimarul Helmut Lerner și directorul general Emanuel Lazăr, a participat la ediția aniversară cu numărul 10 a Festivalului Kaleici Old Town din Muratpașa, oraș cu care Sibiul s-a înfrățit în 2024.

Festivalul Kaleici Old Town este cel mai important eveniment al orașului partener și reunește orașe vechi din întreaga lume, facilitând schimbul de bune practici în domeniul turismului și al dezvoltării centrelor istorice. „În Forumul Festivalului am avut oportunitatea de a prezenta Sibiul în fața a zeci de participanți, de a afla cum alte orașe se promovează ca destinații turistice și răspund provocărilor specifice centrelor istorice, dar și de a cunoaște mai mult din tradițiile și istoria orașului Muratpașa și a regiunii Antalya”, a declarat primarul Astrid Fodor.

Centrul istoric Kaleici, fondat în secolul II î.Hr. ca parte a orașului antic Attaleia, păstrează influențe arhitecturale romane, bizantine, selgiuc și otomane. În cadrul evenimentului, participanții au semnat o declarație comună prin care au făcut apel la pace în întreaga lume, aceasta urmând să fie transmisă organizației World Peace Organization.

Participarea la Festivalul Kaleici Old Town subliniază angajamentul Sibiului în consolidarea relațiilor internaționale și promovarea orașului ca destinație turistică și culturală de referință.