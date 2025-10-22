sibiul, tot mai asiatic: avem peste 5.800 de lucrători străini, cei mai mulți din nepal și sri lanka

Județul Sibiu traversează o schimbare demografică semnificativă. La finalul lunii septembrie 2025, în evidențele oficiale ale Biroului Județean pentru Imigrări figurau 5.819 cetățeni străini proveniți din state terțe, cu drept de ședere temporară în județ. Cei mai mulți provin din Nepal (1.558 de persoane), Sri Lanka (905) și India (655), scrie RadioCluj.

În comparație, conform recensământului populației din 2022, în județ trăiesc 2.716 persoane care s-au declarat de naționalitate germană. Astfel, pentru prima dată, comunitățile asiatice au depășit numeric vechea comunitate săsească, marcând o schimbare importantă a identității culturale și sociale a zonei.

Creșterea numărului de lucrători asiatici este strâns legată de deficitul de forță de muncă locală. În ultimii ani, tot mai multe companii sibiene din domenii precum construcțiile, industria ospitalității, logistica sau prelucrarea industrială au apelat la angajați extracomunitari pentru a acoperi posturile rămase vacante.

„Anumite tipuri de muncă nu mai sunt atractive pentru români, în special cele care implică efort fizic susținut sau salarii mici. Angajatorii au fost nevoiți să găsească soluții alternative”, au declarat surse din mediul economic local.

Noii locuitori se integrează treptat în comunitatea sibiană. Mulți locuiesc în apropierea locului de muncă, iar unii angajatori le oferă cazare și sprijin pentru integrare. Totuși, lipsa programelor de incluziune socială și barierele lingvistice rămân provocări importante. Autoritățile locale susțin că în următorii ani este necesară o mai bună coordonare între instituțiile publice, mediul de afaceri și organizațiile non-guvernamentale pentru a facilita integrarea acestor comunități.

Fenomenul nu este specific doar Sibiului. La nivel național, numărul lucrătorilor asiatici aflați legal în România a depășit 150.000 în 2025, cei mai mulți provenind din Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, India și Filipine. Această tendință reflectă o schimbare structurală a pieței muncii, unde tot mai puțini tineri aleg meserii tehnice sau muncă necalificată, preferând emigrarea sau domenii mai bine plătite.