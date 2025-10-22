Acum două zile, în jurul orei 21:50, un sibian de 46 de ani a sunat la 112 și a semnalat că pe sensul de mers Săliște – Sibiu, la kilometrul 260 al Autostrăzii A1, circulă haotic un autocamion care tracta o semiremorcă.

Polițiștii din cadrul Biroului Poliție Autostrăzi A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au interceptat vehiculul reclamat la kilometrul 230, în zona localității Săliște. La volan se afla un cetățean străin de 49 de ani.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Analiza toxicologică a arătat o alcoolemie de 2,67 g/l alcool pur în sânge.

Pe baza probelor administrate, la data de 21 octombrie, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.