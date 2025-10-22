Decizia Guvernului de a dubla taxele pentru încasarea integrală a pensiilor private a determinat o schimbare semnificativă în comportamentul românilor.

Tot mai mulți aleg acum retrageri eșalonate pe tranșe lunare, pentru a evita plata contribuției suplimentare la sănătate. În august, retragerile lunare au înregistrat o creștere de aproape 65%.

Conform Observator News, cei care doreau să își ridice întreaga sumă din pilonul 2 sau 3 plăteau doar impozit pe venit. Începând din august, la această taxă s-a adăugat contribuția de 10% la sănătate, ceea ce face ca plata integrală să fie mult mai costisitoare. În pilonul 2, retragerile eșalonate au însumat 84 de milioane de lei, în creștere cu 54% față de iulie, iar pe pilonul 3, s-a înregistrat o majorare de 65%.

„Statul pare să încerce să rețină banii acolo unde trebuie. Sunt persoane care au acumulat sume considerabile și se pot muta în altă țară”, afirmă un beneficiar. George Moț, fondatorul unei asociații de pensii private, adaugă: „Oamenii devin mai atenți la taxele și impozitele pe care le plătesc și optează pentru eșalonare pentru a diminua impactul asupra pensiilor lor”.

Calculul experților arată că Guvernul a încasat doar puțin peste 1 milion de lei din noua taxă în luna august. Adrian Codîrlașu, președinte CFA, explică: „Prin fiscalitate, guvernele induc anumite comportamente. Impozitarea crește pe măsură ce suma este ridicată, dar Guvernul român a adaptat doar ce i-a convenit din experiența altor țări UE”.

Un exemplu concret: un român cu 48.000 lei în pilonul 2 care vrea să retragă întreaga sumă plătește acum 4.500 lei contribuție la sănătate și 750 lei impozit pe venit, dar dacă retrage banii în 16 tranșe lunare de câte 3.000 lei, nu datorează nimic statului și primește întreaga sumă.

Conform noii legi, viitorii pensionari vor putea retrage doar 30% din fonduri, restul fiind virat în tranșe egale pe 8 ani. Actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională, iar asociațiile de profil au lansat o petiție pentru modificarea sa.

Pilonul 2 și 3 continuă să crească

În ciuda controversei, fondurile private de pensii continuă să înregistreze creșteri. „După primele 9 luni, pilonul 3 a atins deja un record, iar pilonul 2 urmează aceeași tendință”, afirmă George Moț. Adrian Codîrlașu completează că performanța sectorului de acțiuni a compensat scăderea randamentului titlurilor de stat.

Activele totale ale fondurilor private de pensii au ajuns la 190 de miliarde de lei, ceea ce marchează un an de referință pentru sistemul de pensii private din România.