teatrul din sibiu deplânge moartea scenografului helmut stürmer: ”fără el "faust"-ul nu ar fi avut aceeiași forță”

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu a transmis un mesaj emoționant în memoria marelui scenograf Helmut Stürmer, unul dintre cei mai importanți artiști care au marcat istoria teatrului sibian și a scenei românești.

„Acum, când ne apropiem de celebrarea celor 18 ani ai Faust-ului sibian, sufletele noastre se îndreaptă către memoria marelui scenograf Helmut Stürmer, artistul fără a cărei viziune spectacolul lui Silviu Purcărete nu ar fi avut aceeași forță copleșitoare”, se arată în mesajul semnat de Constantin Chiriac, directorul TNRS.

Helmut Stürmer și-a făcut debutul pe scena Teatrului de Stat din Sibiu în anul 1968, iar legătura sa cu teatrul sibian a rămas una profundă de-a lungul deceniilor. Înainte de colaborarea memorabilă pentru Faust, artistul a lucrat alături de Silviu Purcărete la spectacole precum Pilafuri și parfum de măgar, Așteptându-l pe Godot și Lulu, cel din urmă fiind o creație a cărei geneză i se datorează.

De asemenea, Stürmer a colaborat cu Radu Nica pentru spectacolul Balul și a fost omagiat în mai multe expoziții din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS).

Pentru întreaga sa carieră și pentru contribuția excepțională la dezvoltarea lumii teatrale sibiene, Helmut Stürmer a primit, în anul 2021, o Stea pe Aleea Celebrităților din Sibiu.

„Îți suntem recunoscători pentru talentul și devotamentul cu care ne-ai făcut părtași la frumusețea și miracolul Teatrului. Drum lin cu lumină, dragul nostru Heti!”, a transmis Constantin Chiriac.