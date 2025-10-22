tot mai multe pneumonii și cazuri de gripă la sibiu: peste 2.000 într-o săptămână

Direcția de Sănătate Publică Sibiu a transmis situația infecțiilor respiratorii acute, pneumopatiilor și gripei pentru săptămâna 42 (13–19 octombrie 2025). Raportul arată o creștere a cazurilor de pneumopatie și gripă clinică, dar și o ușoară scădere a numărului de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS).

Creștere semnificativă a cazurilor de gripă clinică

În perioada 13–19 octombrie 2025, medicii de familie au raportat 17 cazuri de gripă clinică, în creștere față de săptămâna anterioară, când nu fusese înregistrat niciun caz, și mult peste perioada similară din 2024, când fusese raportat un singur caz.

Cele mai multe îmbolnăviri – 12 cazuri (70,58%) – s-au înregistrat în rândul persoanelor din categoria de vârstă activă (15–49 de ani). Alte două cazuri au fost la grupa 5–14 ani, două cazuri la categoria 50–64 ani, iar un caz la persoane peste 65 de ani.

Toate cazurile au fost forme ușoare, fără necesar de internare sau decese.

Infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare – în ușoară scădere

În aceeași perioadă, au fost raportate 1.609 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), cu 134 de cazuri mai puține decât în săptămâna anterioară. Nivelul este similar cu cel înregistrat în aceeași săptămână din 2024.

Din totalul cazurilor, 34 de persoane (2,11%) au necesitat internare. Cei mai afectați au fost copiii și populația activă:

142 cazuri la grupa 0–1 an

293 cazuri la grupa 2–4 ani

434 cazuri la grupa 5–14 ani

572 cazuri la categoria 15–49 ani

107 cazuri la categoria 50–64 ani

61 cazuri la persoane peste 65 de ani

Nu au fost raportate decese.

Pneumopatiile – creștere accentuată, mai ales la vârstnici

Numărul cazurilor de pneumopatii a crescut semnificativ față de săptămâna precedentă, fiind raportate 394 de cazuri, cu 86 mai multe decât în săptămâna anterioară și cu 129 peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai multe cazuri au fost la persoanele de peste 65 de ani (140 cazuri – 35,53% din total). Pe acest segment, jumătate dintre pacienți au avut nevoie de internare.

Pe grupe de vârstă, distribuția este următoarea:

0–1 an: 22 cazuri

2–4 ani: 36 cazuri

5–14 ani: 30 cazuri

15–49 ani: 88 cazuri

50–64 ani: 78 cazuri

peste 65 ani: 140 cazuri

Au fost înregistrate 130 internări (32,99%), fără niciun deces.

Concluzie:

Săptămâna 42 aduce o intensificare a circulației virusurilor respiratorii în județul Sibiu, cu accent pe creșterea cazurilor de gripă și pneumopatie. DSP Sibiu reamintește importanța măsurilor de prevenție: evitarea aglomerațiilor, aerisirea spațiilor închise, igiena riguroasă a mâinilor și, acolo unde este recomandat, vaccinarea antigripală.