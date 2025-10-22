Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri proiectul Legii RCA, prin care asigurarea obligatorie se va aplica și vehiculelor care, în prezent, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice și alte vehicule similare, relatează Digi24.ro.
Proiectul, inițiat de Guvern, transpune Directiva (UE) 2021/2118 a Parlamentului European și extinde definiția vehiculului, astfel încât obligația de asigurare să se raporteze la criterii tehnice specifice. De asemenea, legea stabilește limitele minime de despăgubire, în lei, și reglementează modalitatea de control a asigurărilor RCA.
Sunt exceptate de la obligativitate persoanele care folosesc vehiculele exclusiv în cadrul evenimentelor sportive cu motor desfășurate în zone cu acces restricționat, dacă există o asigurare facultativă sau un instrument alternativ de garantare.
Proiectul a fost adoptat în forma venită de la Guvern, fiind eliminate amendamentele aprobate de Senat, iar propunerile deputaților au fost respinse.
Ultima oră
- Armata voluntară, aprobată de deputați: tinerii vor face pregătire militară 36 de minute ago
- Suplimente naturale care te ajută să treci mai ușor peste răceală și gripă 40 de minute ago
- Alegeri într-o comună din Sibiu. Localnicii chemați să voteze noul primar o oră ago
- Trotinetele electrice și bicicletele, obligate să aibă RCA: legea a fost votată o oră ago
- Sibian la volan fără permis în Carei. A vrut să plece în Germania 2 ore ago