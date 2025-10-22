trotinetele electrice și bicicletele, obligate să aibă rca: legea a fost votată

Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri proiectul Legii RCA, prin care asigurarea obligatorie se va aplica și vehiculelor care, în prezent, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice și alte vehicule similare, relatează Digi24.ro.

Proiectul, inițiat de Guvern, transpune Directiva (UE) 2021/2118 a Parlamentului European și extinde definiția vehiculului, astfel încât obligația de asigurare să se raporteze la criterii tehnice specifice. De asemenea, legea stabilește limitele minime de despăgubire, în lei, și reglementează modalitatea de control a asigurărilor RCA.

Sunt exceptate de la obligativitate persoanele care folosesc vehiculele exclusiv în cadrul evenimentelor sportive cu motor desfășurate în zone cu acces restricționat, dacă există o asigurare facultativă sau un instrument alternativ de garantare.

Proiectul a fost adoptat în forma venită de la Guvern, fiind eliminate amendamentele aprobate de Senat, iar propunerile deputaților au fost respinse.