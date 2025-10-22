viața decentă devine un lux: o familie are nevoie de peste 11.000 de lei lunar ca să se descurce

Trăiul decent pentru o familie cu doi copii a ajuns la 11.370 de lei pe lună. Coșul minim s-a scumpit cu 900 de lei într-un an.

Suma necesară unei familii cu doi copii pentru un trai decent a crescut cu 900 de lei față de anul trecut. Potrivit unui studiu realizat pe baza datelor statistice oficiale, valoarea coșului minim de consum pentru doi adulți și doi copii este, în prezent, de 11.370 de lei pe lună, echivalentul a peste 2.200 de euro, informează Digi24.

Creșterea costului traiului decent este de aproape 9% față de 2024. Pentru o familie cu un copil, cheltuielile lunare ajung la 9.343 de lei, iar pentru o familie fără copii – aproximativ 7.000 de lei.

În cazul unei persoane singure, suma necesară pentru un trai decent a urcat la 4.322 de lei pe lună, în timp ce salariul minim net în România este, în prezent, de doar 2.574 de lei.

Coșul minim de consum include cheltuielile de bază pentru mâncare, locuință, utilități, îmbrăcăminte, igienă personală, sănătate, educație, transport, comunicații, recreere și cheltuieli neprevăzute. Toate aceste categorii de cheltuieli au înregistrat scumpiri față de anul trecut, potrivit analizei.