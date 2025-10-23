acces auto gratuit la cimitirul municipal sibiu: două weekend-uri la rând

Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu anunță că, în perioada premergătoare Zilei de Pomenire a Morților (1 noiembrie 2025), accesul auto în incinta Cimitirului Municipal Sibiu va fi gratuit, conform prevederilor H.C.L. nr. 109/2017 privind reglementarea accesului auto în cimitir.
Astfel, sibienii vor putea intra gratuit cu autoturismele în Cimitirul Municipal în următoarele zile:
-
sâmbătă, 25 octombrie 2025
-
duminică, 26 octombrie 2025
-
vineri, 31 octombrie 2025
-
sâmbătă, 1 noiembrie 2025 – Ziua Morților
Totodată, reprezentanții Serviciului Public anunță și programul casieriei pentru încasarea taxei de salubrizare:
-
vineri, 31 octombrie 2025: 08:00 – 17:00
-
sâmbătă, 1 noiembrie 2025: 10:00 – 14:00
Autoritățile recomandă cetățenilor să respecte regulamentul de funcționare al Cimitirului Municipal și să dea dovadă de înțelegere în perioada aglomerată prilejuită de Ziua Morților.
