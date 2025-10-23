acs mediaș vrea să spulbere cel mai negativ record din liga 3: “luptăm cu noi înșine”

Fără victorie pe teren propriu în acest sezon, ACS Mediaș 2022 caută să spargă gheața vineri, de la ora 15.00, pe ”8 Mai”, contra lui Vulturii Fărcășești.

Medieșenii nu au câștigat niciuna din cele cinci partide din acest sezon. Echipa lui Cosmin Vâtcă are însă victorii pe linie în deplasare, nu a pierdut per total în ultimele cinci etape și a urcat pe loc de play-off în Seria 6.

ACS Mediaș joacă vineri, de la ora 15.00, pe Stadionul ”8 Mai” cu Vulturii Fărcășești, una din rivalele în lupta pentru play-off.

Antrenorul Cosmin Vâtcă așteaptă cu nerăbdare primul succes pe teren propriu. ”Știm foarte bine ce ne așteaptă vineri, am analizat și mai avem în decursul acestei zile să ne uităm puțin la adversari. Va fi un meci foarte greu, cu o echipă experimentată, pe bună dreptate ocupă locul pe care îl au în clasament. Trebuie cumva să spargem gheața, deși nu îmi fac nici o problemă din punctul ăsta de vedere, pentru că băieții de la meci la meci au evoluat tot mai bine, așa că am mari speranțe. S-au pregătit foarte bine săptămâna asta și așteptăm cu nerăbdare meciul cu Fărcășești” a anunțat Cosmin Vâtcă în cadrul unei conferințe de presă.

”Trebuie să vină și prima victorie acasă”

Antrenorul principal al ACS Mediaș subliniază că primul adversar al jucătorilor săi este propriul mental.

”Trebuie să vină și prima victorie acasă, eu personal le-am spus și băieților că nu este o presiune foarte mare, e foarte clar că ne dorim victoria, dar să nu uităm că jucăm cu o echipă care este lângă noi în clasament și nu este un meci foarte ușor, însă facem tot posibilul să aducem și prima victorie acasă. La nivelul acesta depinde și cât de mult se capacitează ei pentru meciul respectiv, realizările pe care le au și încet-încet, să eliminăm greșelile personale. Am mare încredere în băieți, pentru că sunt pe drumul cel bun. Depinde doar de noi dacă o să avem un rezultat bun, pentru că de multe ori, am văzut că principala luptă este cu noi, mentală, chiar și fizică. Așa că noi, dacă încercăm să eliminăm din greșelile personale și automat o să aibă și jocul mult mai multă consistență și băieții mai multe realizări” a mai declarat tehnicianul medieșenilor.

Cu un succes vineri, echipa lui Cosmin Vâtcă ar urca pe 3 în serie și ar face un pas bun spre play-off.

ACS Mediaș este pe locul 4 în seria de Liga 3, cu 15 puncte, la egalitate cu adversara de vineri, Vulturii Fărcășești. Gorjenii sunt pe locul 3, având un golaveraj mai bun.