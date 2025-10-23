Polițiștii din Sibiu desfășoară căutări pentru depistarea unei tinere în vârstă de 20 de ani, care nu a mai revenit la domiciliu din comuna Rășinari. Autoritățile solicită ajutorul cetățenilor pentru orice informație care ar putea conduce la găsirea acesteia.

Potrivit polițiștilor din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr, la data de 22 octombrie 2025, aceștia au fost sesizați prin apel 112 de către mama tinerei, care a semnalat dispariția fiicei sale. Tânăra, identificată ca Notar Anamaria, a plecat de acasă pe 21 octombrie, în jurul orei 08:00, și de atunci nu a mai revenit.

Semnalmentele tinerei: înălțime 1,65 m, greutate 67 kg, ochi căprui și păr brunet. La momentul dispariției purta pantaloni lungi de culoare închisă, bluză mov, geacă și pantofi negri.

Persoanele care pot oferi informații utile sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune gratuit la 112. Poliția subliniază importanța oricărei informații în găsirea tinerei cât mai rapid.