arhiepiscopia sibiului a dus ajutoare în mârșa, glâmboaca și țeline: 75 de pachete pentru vârstnicii singuri / foto

Cu binecuvântarea Înaltpreafințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, au avut loc recent noi activităţi în cadrul Campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească!”, prin care au fost distribuite kituri cu produse de uz casnic și alimentare mai multor persoane defavorizate social din mediul rural.

Aceste acțiuni continuă vizitele desfășurate la începutul lunii de reprezentanții Departamentului Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Sibiului și ai Asociației Filantropia Ortodoxă Sibiu (AFOS), destinate persoanelor defavorizate social din zona urbană a eparhiei. Astfel, alte câteva zeci de pachete cu produse de uz casnic au ajuns la vârstnici din mediul rural, beneficiari ai acestei campanii naționale inițiate de Patriarhia Română.

Scopul acestor intervenții este prevenirea marginalizării sociale și sprijinirea integrării comunitare a vârstnicilor, prin acordarea de ajutor pentru achiziționarea de tratamente medicale, combustibil pentru încălzirea locuințelor (lemn, cărbune), produse alimentare de bază, precum și acces la servicii sociale și medicale.

Potrivit pr. dr. Adrian Roman, președintele AFOS, „Prin activitățile desfășurate recent la Sibiu, în satele Mârșa, Glâmboaca și Țeline, au fost distribuite 50 de pachete, fiecare în valoare de 250 de lei, și alte 25 de pachete în valoare de 350 de lei, însumând o valoare totală de 21.250 lei. Printre beneficiari se numără și persoanele asistate de Centrul Social Catedral „Sfânta Treime” din Sibiu, Centrul de zi pentru vârstnici al Arhiepiscopiei Sibiului și serviciul social „Masa pe roți” al AFOS.”

Kiturile distribuite în zona Protopopiatelor Agnita și Avrig au conținut pătură, pilotă, două perne, lenjerie de pat pentru două persoane, prosop de baie, produse de igienă personală (săpun, șampon, pastă și periuță de dinți, cremă de mâini) și produse alimentare sponsorizate de Carrefour Sibiu.

„Îi binecuvântăm pe cei bolnavi și cu nevoi speciale, pe vârstnicii aflați în suferință sau singurătate, precum și pe cei care le oferă adăpost, hrană, suport și, mai ales, dragoste”, a mai adăugat părintele Adrian Roman.

Sub motto-ul „Dăruim DRAGOSTE celor care ne-au dăruit VIAȚĂ!”, Federația Filantropia a Patriarhiei Române își propune să atragă donatori, persoane fizice și juridice, din mediul rural și urban, pentru a contribui la îmbunătățirea calității vieții vârstnicilor vulnerabili și la consolidarea sentimentului de valoare personală și demnitate umană al acestora.