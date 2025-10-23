poliție rutieră la un control pe drumul național din sibiu în apropierea unei intersecții, cu indicatoare de direcție și un vehicul de poliție vizibil.

Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu informează că joi, 23 octombrie 2025, circulația rutieră pe Drumul Național 1 (DN 1) va fi restricționată temporar, între orele 09:00 și 16:30, pe tronsonul kilometric 283+000 – 283+600, în zona pasajului peste calea ferată de la Avrig.

Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reparații la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatare.

Totodată, polițiștii anunță că vor avea loc intervenții de scurtă durată și la mai multe poduri situate pe același drum național, după cum urmează:

  • km 287 – podul peste râul Olt;

  • km 268+650 – podul peste pârâul Opatu;

  • km 266+850 – podul peste pârâul Cârțișoara;

  • km 277+300 – podul peste pârâul Porumbacu.

Pe durata lucrărilor, traficul rutier se va desfășura alternativ, pe o singură bandă, fiind dirijat prin semafoare.

Polițiștii sibieni recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență în zonele menționate, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului de lucru.

Ultima oră