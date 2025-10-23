Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu informează că joi, 23 octombrie 2025, circulația rutieră pe Drumul Național 1 (DN 1) va fi restricționată temporar, între orele 09:00 și 16:30, pe tronsonul kilometric 283+000 – 283+600, în zona pasajului peste calea ferată de la Avrig.

Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reparații la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatare.

Totodată, polițiștii anunță că vor avea loc intervenții de scurtă durată și la mai multe poduri situate pe același drum național, după cum urmează:

km 287 – podul peste râul Olt;

km 268+650 – podul peste pârâul Opatu;

km 266+850 – podul peste pârâul Cârțișoara;

km 277+300 – podul peste pârâul Porumbacu.

Pe durata lucrărilor, traficul rutier se va desfășura alternativ, pe o singură bandă, fiind dirijat prin semafoare.

Polițiștii sibieni recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență în zonele menționate, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului de lucru.