avertizare meteo pentru sibiu: vânt de peste 90 km/h

Meteorologii au emis avertizări Cod galben de vânt pentru majoritatea județelor țării, valabile joi și vineri.

Prima avertizare, în vigoare de joi seara până vineri dimineața, vizează județele Bihor, Cluj, Alba, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Argeș, Vâlcea, Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș și Arad.

Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h. În Carpații Occidentali și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…110 km/h.

A doua avertizare este în vigoare vineri, între orele 10.00 și 21.00. Sunt vizate județele Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Covasna, Harghita, Brașov, Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Sibiu, Alba, Hunedoara, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău.

Conform acesteia, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h. În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h. Intensificări de vânt vor mai fi și în restul țării, cu viteze de 40…50 km/h.