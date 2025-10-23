Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit joi, 23 octombrie 2025, în județul Vaslui, în apropierea localității Băcani. Pilotul, identificat ulterior ca fiind Pavel Ion, în vârstă de 65 de ani, proprietarul unei asociații viticole din zonă, a fost găsit mort în carlinga aeronavei, prezentând leziuni incompatibile cu viața, scrie Digi24.

Potrivit autorităților, firma care deținea avionul a pierdut contactul cu pilotul, iar manevra de aterizare nu a mai fost posibilă din cauza ceții dense. Aeronava urma să aterizeze pe un heliport privat amenajat lângă pădure, în apropierea plantațiilor deționate de pilot, plecând din Suceava.

Sistemul automat E-CALL a transmis un semnal de urgență la 112 imediat ce legătura radio a fost pierdută. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Bârlad și o ambulanță SAJ tip C2 cu medic, care a confirmat decesul pilotului. Zona a fost securizată, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului aviatic.

Șeful ISU Vaslui, Cătălin Oloeriu, a declarat: „Este vorba despre un avion ultraușor, în care se afla o singură persoană. Din păcate, aceasta este decedată. Autoritățile au asigurat zona și continuă cercetările.”

Accidentul survine într-un context de vreme nefavorabilă, pilotul neputând efectua aterizarea din cauza vizibilității reduse. Ancheta va stabili dacă factorii meteorologici sau eventuale defecțiuni tehnice au contribuit la tragedie.