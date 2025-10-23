Noua valoare a Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC), stabilită la 6,06% de la 1 octombrie 2025, influențează direct capacitatea românilor de a contracta credite ipotecare. Majorarea IRCC, cel mai ridicat nivel de la introducerea sa în 2019, reduce suma maximă ce poate fi împrumutată și crește necesarul de venituri pentru accesarea unui credit, scrie Economica.

Conform calculelor AVBS Broker de Credite, pentru un salariu minim pe economie (4.050 lei brut, respectiv 2.574 lei net), suma maximă pe care o poate contracta o persoană fără alte datorii este de 150.000 de lei, pe o perioadă de 360 de luni. În cazul unui salariu mediu net de 5.387 lei, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS) pentru august 2025, suma maximă disponibilă prin credit ipotecar este de 325.000 de lei, pe aceeași perioadă.

Pentru un credit ipotecar de 500.000 lei, venitul minim necesar a crescut cu aproape 450 de lei față de trimestrul anterior, pentru menținerea aceluiași grad de îndatorare. Băncile păstrează aceleași limite maxime de îndatorare, cuprinse între 40% și 55%, în funcție de tipul creditului, astfel că majorarea IRCC determină automat rate lunare mai mari și o sumă mai mică ce poate fi împrumutată.

În acest context, mulți români constată că, deși veniturile lor nu s-au modificat, eligibilitatea pentru creditare s-a redus semnificativ. Analiza atentă a ofertei bancare, recalcularea capacității de plată și ajustarea planurilor de finanțare devin etape esențiale pentru a lua decizii sigure în privința creditelor.

Discrepanțe între mediul urban și rural

INS relevă și diferențele semnificative între mediul urban și cel rural. Venitul mediu lunar pe gospodărie în trimestrul II 2025 a fost de 9.502 lei, echivalentul a 3.824 lei per persoană. În mediul urban, venitul mediu lunar pe gospodărie a fost de 11.091 lei, cu 40% mai mare decât în rural, iar venitul mediu per persoană 4.572 lei, față de aproximativ 3.000 lei în mediul rural. Veniturile salariale rămân principala sursă (69,1% din total), în timp ce prestațiile sociale au scăzut la 19,4% din total.

Recomandări pentru români

Valentin Anghel, Fondator și CEO AVBS Broker de Credite, recomandă prudență și planificare financiară: „Creșterea IRCC este un semnal clar că piața creditelor traversează o perioadă în care analiza atentă a eligibilității și compararea ofertelor disponibile devin mai importante ca niciodată. Printr-o abordare profesionistă, românii pot identifica soluții potrivite profilului lor, fie că este vorba de refinanțare, restructurare sau renegocierea condițiilor de credit.”

Potrivit specialistului, deciziile financiare bine fundamentate încep cu accesul la informație corectă și expertiză de specialitate, iar rolul brokerilor de credite devine esențial în contextul creșterii IRCC.