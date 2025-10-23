Șoferul de TIR, surprins în timp ce circula haotic pe autostradă, în cursul serii de marți, băut fiind, a fost plasat sub control judiciar.

În cursul serii de marți, un conducător auto a sunat la 112 și a semnalat că, pe autostrada A1, între Săliște și Sibiu, un șofer de camion circulă haotic. Polițiștii au reușit să intercepteze vehiculul în zona localității Săliște.

La volanul camionului condus haotic se afla un șofer de 49 de ani care, la testarea cu aparatul etilotest, a prezentat o alcoolemie de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, în urma analizelor toxicologice, rezultatul alcoolemiei a fost de 2,67 g/l alcool pur în sânge. (Detalii, AICI)

Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.