cluj-napoca domină city index 2025, dar sibiul confirmă că mărimea nu decide performanța

Sibiul se menține în topul celor mai performante orașe din România, ocupând locul trei în clasamentul național CITY INDEX 2025, după Cluj-Napoca și București.

Raportul a fost realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare și a analizat performanța celor 41 de municipii reședință de județ din țară, pe baza a 51 de indicatori grupați în trei mari dimensiuni: Calitatea locului, Prosperitate și Vibrație.

Ediția din 2025 confirmă poziția constantă a Sibiului în elita urbană a României, orașul reușind să se mențină în primele trei poziții pentru al doilea an consecutiv. Analiza, care acoperă perioada noiembrie 2023 – iulie 2025 și oferă o imagine detaliată asupra progresului orașelor în funcție de educație, economie, calitatea vieții, infrastructură și viață culturală.

Sibiul s-a remarcat în 2025 prin echilibrul între toate cele trei dimensiuni analizate: un profil urban solid, bazat pe patrimoniu, turism cultural, servicii publice eficiente și calitate ridicată a vieții.

Pe componenta Calitatea locului, Sibiu se află pe locul al doilea, imediat după Cluj-Napoca, datorită combinației dintre atractivitatea turistică, infrastructura urbană și nivelul ridicat al serviciilor educaționale și medicale. Orașul continuă să fie apreciat pentru patrimoniul său istoric, spațiile publice reamenajate și calitatea aerului, dar și pentru dinamismul său cultural și turistic.

În cadrul dimensiunii Vibrație, Sibiu ocupă locul al treilea la nivel național, după Cluj-Napoca și București, fiind lider în indicatorii Locuri emblematice, Muzee și instituții de artă și Oportunități de cazare.

Raportul confirmă că Sibiul rămâne una dintre principalele destinații culturale și turistice din România, cu un nivel de atractivitate comparabil cu cel al marilor centre europene.

„Sibiul este exemplul unui oraș care și-a construit performanța prin identitate culturală, patrimoniu și o viziune coerentă de dezvoltare. Nu este cel mai mare oraș, dar a devenit unul dintre cele mai bine gestionate și mai vizibile la nivel național și internațional”, se arată în raportul CITY INDEX 2025.

Cluj-Napoca și București completează podiumul

Cluj-Napoca își păstrează poziția de lider al performanței urbane, detașându-se la indicatorii de educație, densitate antreprenorială și calitatea vieții, în timp ce Bucureștiul domină componenta economică și competitivitatea urbană.

La nivel național, peste 80% dintre municipii: 34 din 41, se află în top 3 la cel puțin un indicator, ceea ce arată un potențial ridicat de dezvoltare în întreaga țară.

„Performanța urbană nu mai depinde exclusiv de infrastructură sau economie, ci tot mai mult de calitatea vieții, educație, cultură și implicarea comunității. Sibiul este o dovadă clară în acest sens”, a declarat Felix Tătaru, președintele Institutului pentru Orașe Vizionare.

Raportul mai arată și că structura topului național rămâne stabilă la vârf, în timp ce orașele din zona de mijloc, precum Craiova, Bistrița, Suceava și Târgoviște, înregistrează o competiție tot mai strânsă.

În același timp, orașele medii, cu 60.000–200.000 de locuitori, se repoziționează prin investiții în educație, cultură și sport, în timp ce marile centre urbane investesc tot mai mult în calitatea experienței de viață: divertisment, wellness și participare civică.