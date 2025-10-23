concediu cu final de coșmar pentru zeci de sibieni blocați pe aeroportul din hurghada

Peste 200 de turiști sunt blocați de mai bine de 13 ore pe Aeroportul din Hurghada, Egipt. Aceștia acuză compania de turism Der Tour și operatorul aerian Hi SKY pentru situația creată.

Zborul programat inițial să decoleze spre Aeroportul Sibiu la ora 11:35 a fost amânat de mai multe ori, ultima estimare de plecare fiind la ora 22:20. Pasagerii au fost evacuați din hotelurile lor încă de la ora 07:00 dimineața, dar au rămas ore întregi pe aeroport fără explicații clare sau asistență adecvată.

Mulți dintre cei afectați și-au exprimat nemulțumirea față de modul în care compania de turism și operatorul aerian au gestionat situația. Ei au subliniat că, dintre cele peste 200 de persoane blocate pe aeroport, aproximativ 40-50 sunt copii, iar părinții nu au avut la dispoziție produsele necesare, precum mâncare specială și scutece.

“Am plecat joi, iar miercuri am fost anunțați că zborul de la Sibiu a fost anulat și că ne vor muta cu autocarul la București. În realitate, a fost o adevărată încurcătură: s-a anulat zborul din Brașov spre Egipt iar turiștii au fost aduși la Sibiu, iar pe noi ne-au trimis la București cu autocarul. Am ajuns și ne-am relaxat câteva zile, pentru care am și plătit, însă la plecare, azi dimineață, am fost scoși din hotel. Ajunși la aeroport, după ore de așteptare, am primit doar o apă, un suc și o felie de pizza. Suntem peste 200 de persoane care așteptăm de mai bine de 13 ore.” a transmis un cititor Ora de Sibiu

“Am vorbit la Der Tour și ne-au spus că nu este vina lor, ci a companiei aeriene, și că nemulțumirile trebuie adresate acesteia. Situația este inacceptabilă: sunt copii mici, părinții nu au mâncare, scutece sau haine, iar bagajele “la cală” nu ne-au fost aduse ca să avem acces la lucrurile importante. Nu există nici măcar o farmacie în aeroport. Mai mult, la achiziționarea excursiei am plătit pentru zborul de la Sibiu, nu de la București. Am pierdut 6 ore pe drum cu autocarul și două zile din concediu. Acum așteptăm ca avionul să vină de la Sibiu.” a mai transmis cititorul Ora de Sibiu

Contactați de reporterii Ora de Sibiu, reprezentanții Der Tour nu au putut oferi un punct de vedere, fiind întâmpinați de un mesaj automat care anunța: „Ați sunat în afara orelor de program”. La fel, reprezentanții Aeroportului Internațional Sibiu nu au putut fi contactați pentru a comenta situația.