cum se simte motociclistul rănit miercuri seara pe șoseaua alba iulia

Motociclistul în vârstă de 24 de ani, care a căzut miercuri seara pe Șoseaua Alba Iulia, a fost internat în Spitalul Județean Sibiu. El primește îngrijiri din partea medicilor specialiști.

Un tânăr de 24 de ani a fost transportat miercuri seara la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu, după ce a căzut cu motocicleta pe Șoseaua Alba Iulia. El a suferit multiple vătămări corporale, în prezent fiind internat la Ortopedie.

„Tânărul în vârstă de 24 de ani, adus la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, în urma unui accident rutier, în data de 22 octombrie, este internat la acest moment în cadrul Secției Ortopedie. Medicii specialiști îi oferă tratament pentru leziunile suferite și îl țin sub supraveghere medicală”, transmite Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu.

În urma accidentului, polițiștii fac cercetări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs evenimentul, urmând să fie luate măsuri legale în consecință.