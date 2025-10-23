cuptorul bunicii din jina: gustul copilăriei ajunge acum și în shopping city șelimbăr

Din inima Mărginimii Sibiului, o afacere de familie crescută cu drag și pricepere aduce acum savoarea produselor tradiționale mai aproape de sibieni. Cuptorul Bunicii din Jina, brand născut în 2020 din pasiunea unui cuplu tânăr pentru rețelele autentice și gustul de odinioară, s-a deschis în Shopping City Șelimbăr.
Cuptorul Bunicii și-a deschis porțile în 1 octombrie. Zilnic, produsele sunt coapte în laboratorul din Jina și aduse proaspete în insula din Shopping City, pe galeria comercială, între Decathlon și Carrefour. Aici, fiecare bucată de aluat poartă amprenta tradiției și a muncii făcute cu suflet.
Sibienii pot alege dintr-o varietate largă de produse de patiserie și prăjituri: de la sărățele crocante, la cornulețele fragede și checuri pufoase, la prăjituri aromate și alte bunătăți ce amintesc de copilărie și de gustul de acasă.
Cuptorul Bunicii este mai mult decât o simplă afacere – este o poveste despre familie, tradiție și respect pentru gustul autentic. Toate produsele sunt făcute cu grijă, din ingrediente atent alese, pentru ca fiecare bucată să păstreze farmecul rețelelor din Ardeal.
Vizitatorii sunt așteptați zilnic, între orele 10:00 – 22:00, la insulița din Shopping City Șelimbăr, cu produse proaspete. Pentru detalii și comenzi, accesați pagina de Facebook.
