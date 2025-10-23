Comisia pentru sistematizarea circulației din Sibiu a avizat o serie de intervenții care vor afecta, temporar, traficul auto și pietonal din mai multe zone ale orașului. Lucrările vizează atât reparații ale carosabilului și trotuarelor, cât și intervenții la rețelele de utilități.

Vor fi efectuate lucrări de reparații la carosabil și trotuare pe următoarele străzi:

Str. Semaforului și str. Iezer – între 23 octombrie și 6 noiembrie, constructorul societății de gaz va reface carosabilul după lucrările la rețeaua proprie. Traficul nu va fi închis, dar vor exista devieri temporare de pe prima bandă.

Calea Gușteriței (zona magazinului Transagape) – până la 20 noiembrie, se lucrează la trotuar și în zona rezervată taximetrelor. O bandă de circulație va fi restricționată temporar, circulația fiind dirijată de piloți de trafic.

Bulevardul Corneliu Coposu, între str. Berăriei și str. Independenței, precum și în zona Turnului Gros, se reface trotuarul. Până la 20 noiembrie, circulația pietonală va fi deviată pe trotuarul opus. Ocazional, prima bandă va fi ocupată, iar traficul va fi direcționat pe banda a doua.

Bulevardul Victoriei (vis-a-vis de Bazinul Olimpia) – lucrările de refacere a trotuarului se vor desfășura până la 20 noiembrie.

Lucrări la rețelele de utilități

Bulevardul Victoriei – pe str. Transilvaniei, str. V. Cârlova, str. Ștrandului se introduc cabluri electrice. Intervențiile se vor face pe trotuar și în zona verde, cu închiderea parțială a primei benzi. Pietonii vor fi deviați pe trotuarul opus, iar pe str. Transilvaniei va fi amenajat un culoar ocolitor.

Str. Frigoriferului – între 24 octombrie și 15 noiembrie se execută lucrări la canalizarea pluvială. Carosabilul va fi afectat pe 30 m, la intersecția cu Calea Turnișorului. Intersecția va fi închisă vineri, 24 octombrie (09.00-18.00) și sâmbătă, 25 octombrie (08.00-18.00). Accesul spre unitățile din zonă se va face doar dinspre Calea Șurii Mici.

Str. Regele Ferdinand și str. Nicolae Teclu – în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie se vor efectua săpături pentru cuplarea conductelor de gaz.

Str. Ocnei – se execută lucrări similare, în fața Colegiului „Independența” și a Tribunalului. Circulația va fi restricționată pe tronsoane, iar traficul se va desfășura alternativ, pe o bandă, în sensul spre str. Zidului.

Intersecția str. Morilor – str. Turismului, în sensul giratoriu se montează senzori wireless pentru sistemele inteligente de trafic. În noaptea de joi spre vineri, între orele 21.00 și 06.00, se va lucra la traversarea șoselei Alba Iulia. Circulația nu se închide, dar se va derula pe o singură bandă pe sens.

Autoritățile recomandă șoferilor și pietonilor să circule cu atenție sporită în zonele afectate și să respecte semnalizarea rutieră temporară instalată pe durata lucrărilor.

FOTO ARHIVĂ