La Grădinița Learn & Play din Sibiu, fiecare copil este încurajat să exploreze, să întrebe, să creeze și să învețe în ritmul propriu, într-un mediu sigur, cald și prietenos. Learn & Play este o grădiniță privată cu program prelungit, acreditată de Ministerul Educației, care pune accent pe o educație de calitate, adaptată nevoilor reale ale copiilor de vârstă preșcolară.

Misiune și viziune

Misiunea Grădiniței Learn & Play este dezvoltarea armonioasă a fiecărui copil, cultivând curiozitatea, creativitatea și încrederea în sine prin metode moderne și abordări centrate pe copil, pornind de la convingerea că o educație de calitate se construiește cu răbdare, joc și iubire.

Activitățile desfășurate sunt gândite pentru a integra domenii diverse – limbaj, știință, arte, dezvoltare personală – în jurul unor teme captivante, potrivite vârstei. Copiii învață natural, prin joc, poveste, mișcare și proiecte interdisciplinare.

Instituția de învățământ preșcolar oferă program prelungit, adaptat nevoilor părinților, dar și program scurt pentru cei care își doresc o prezență redusă. Indiferent de durată petrecută în spațiul educațional al grădiniței, copiii beneficiază de experiențe educative bogate.

Grădinița Learn & Play organizează constant activități variate și practice, precum: ateliere creative și senzoriale, activități în aer liber, vizite educative și proiecte tematice lunare, menite să stimuleze curiozitatea și dezvoltarea holistică a copiilor.

Cadrele didactice sunt calificate, cu experiență în educația timpurie și urmează formări continue. Abordarea este una caldă, pozitivă, adaptată ritmului fiecărui copil. Comunicarea cu părinții este deschisă și constantă, se oferă feedback individual, se organizează întâlniri tematice și evenimente în care familia este implicată activ în viața grădiniței.

La Grădinița Learn & Play fiecare zi este o aventură educațională, iar copilăria este un moment magic ce merită trăită cu bucurie, încredere și susținere.

Vă așteptăm cu drag să faceți parte din comunitatea noastră!

Pentru mai multe detalii, vizite, înscrieri sau întrebări, ne puteți contacta:

📞Telefon:0757.102.285

📧Email:contact@gradinitaparticularasibiu.ro

🌐Website:gradinitaparticularasibiu.ro

📘 Facebook: Grădinița Learn & Play Sibiu