După explozia produsă pe 17 octombrie 2025 la un bloc din cartierul Rahova, numărul polițelor facultative de locuință a crescut semnificativ. Allianz-Țiriac Asigurări, locul doi în piața de profil, a transmis pentru Profit.ro că vânzările de polițe My Home au crescut cu 60% față de media zilnică din ultima lună, ajungând la un maxim al perioadei. În mod obișnuit, compania vinde aproximativ 600 de polițe pe zi, scrie Profit.ro.

Reprezentanții Allianz-Țiriac subliniază că astfel de creșteri sunt reflexe naturale ale oamenilor de a-și proteja bunurile în fața unui risc real, dar recomandă ca asigurarea locuinței să fie o decizie de responsabilitate, nu din frică. România are însă una dintre cele mai scăzute rate de acoperire a locuințelor: aproape 80% nu au polițe facultative, ceea ce poate pune în pericol bunurile și poate suprasolicita resursele publice în cazul unor daune majore.

La blocul afectat, Allianz-Țiriac avea 9 locuințe asigurate, iar în zonă, în total, 27 de locuințe sunt protejate. Până în prezent, au fost înregistrate 5 dosare de daună, dintre care două au fost deja plătite. Valoarea totală asigurată a celor 27 de locuințe este de aproximativ 2 milioane de euro, iar polițele My Home acoperă și cazarea temporară pentru clienții afectați, până la 500 euro/lună, timp de 90 de zile.

Și alți asigurători au raportat interes crescut: Groupama, liderul pieței, are 9 locuințe asigurate în blocul afectat și 21 în zona adiacentă, cu o valoare totală de 11 milioane de lei, iar Generali România a înregistrat o creștere de 32% a vânzărilor de asigurări de locuințe în ziua deflagrației. Omniasig a identificat 16 polițe active în blocul afectat și cel din vecinătate, înregistrând până acum 3 dosare avizate.

Explozia, care a afectat două etaje ale unui bloc de opt etaje și a provocat trei decese și multiple răniți, ar fi fost cauzată de scurtcircuitul unui cablu electric ce a avariat conducta de gaz. Acumularea gazului s-a propagat prin coloana verticală a blocului, până la unul dintre apartamente, unde s-a produs deflagrația, conform experților INSEMEX.