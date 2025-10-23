Un bărbat de 53 de ani, cu permisul suspendat, a fost oprit de jandarmi în noaptea de miercuri spre joi, după ce a încercat să lovească cu mașina poarta unui obiectiv diplomatic din Capitală. Testat ulterior, acesta a fost depistat pozitiv la două substanțe interzise — benzodiazepină și amfetamină.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, incidentul s-a produs în data de 23 octombrie 2025, în jurul orei 03:15. Jandarmul aflat în postul de pază a observat autovehiculul care se îndrepta spre poarta de acces auto și a reușit să-l oprească după ce l-a somat pe șofer.

În sprijinul său au intervenit rapid două echipaje de jandarmerie și unul antiterorist din cadrul Serviciului Român de Informații. La vederea forțelor de ordine, bărbatul a încercat să fugă cu mașina, însă a fost blocat și ulterior imobilizat.

Polițiștii rutieri sosiți la fața locului au descoperit că șoferul avea permisul de conducere suspendat și era sub influența benzodiazepinelor și amfetaminelor. Bărbatul, cetățean român, a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice, apoi la sediul Brigăzii Rutiere pentru continuarea cercetărilor și aplicarea măsurilor legale.

Autoritățile precizează că securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol, iar în urma incidentului nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale semnificative.