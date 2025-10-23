„Va cădea o rachetă pe casa ta azi sau nu?”, „Încerc să nu trăiesc în trecut, ci să-l privesc cu un zâmbet” sau „Înainte obișnuiam să îmi fac planuri de viitor. Încă mi-e teamă că tot ce am acum îmi poate fi luat. Sper să nu mai fie niciun război”. Acestea sunt câteva dintre mărturisirile dureros de sincere ale unor adolescente ucrainene care apar în documentarul „Adolescență sub asediu” (r. Inga Pylypchuk, Ucraina – 2024), proiectat miercuri, la Astra Film Festival.

În film, tinerele povestesc cum e să crești în mijlocul războiului. Din public, în Sala Thalia, zeci de ochi de copii și tineri le privesc emoționați. Una dintre cele 9 adolescente din film a venit la Sibiu și a mărturisit că, inițial, înregistrările nu au fost făcute pentru un film de festival, ci pe ideea ca fiecare dintre protagoniste să transmită liber, cu creativitate, ce a trăit, ce a durut în această experiență de viață.

„Pentru mine a fost un proces vindecător, un spațiu sigur în care am putut să mă exprim și să experimentez. (…) Bucuria pentru mine e că pot să văd lumina zilei de mâine, să mă bucur de ce am și de prezent, pentru că nu știm ce va urma. (…) Stau în Ucraina, dar nu în orașul natal. Acolo nu am mai fost de 3 ani de zile și îmi pare rău, pentru că îi am pe bunici acolo și nu i-am mai văzut în această perioadă. Mi-e dor să-i îmbrățișez, să-i simt aproape”, a spus tânăra.

Despre ceea ce înseamnă „acasă”

Tot despre relații de familie și sentimente care vin la pachet cu ideea de acasă s-a discutat și în două dintre filmele din categoria competițională DocSchool, „Maria, la bine și la greu” (r. Buliga Alexandru, România – 2025) și „Fragmente din viața locului pe care îl numesc acasă” (r. Lazidis Andreas, Grecia – 2024). Dacă în primul se accentuează relația tatălui cu copiii săi, în cel de al doilea, prin tehnica memoriei, se readuc în prezent cadre de arhivă, cu multă nostalgie față de tot ceea ce regizorul a trăit când era doar un copil.

Ambii regizori au declarat că au parcurs un adevărat proces terapeutic. Alexandru Buliga spune că a reușit, prin acest film, să abordeze subiecte tabu cu fiica lui și să recreeze o conexiune cu copiii pe care o pierduse pentru că lucra foarte mult: „Filmul a fost pentru mine ca o scrisoare pe care să o las în urmă pentru copiii mei, să incapsulez momente cu ei din creșterea lor, cu care nu o sa mă mai întâlnesc”.

Iar regizorul Andreas Lazidis a precizat că a simțit o reconectare cu familia lui în acest mod, după 20 de ani: „Sigur a fost eliberator gândindu-mă la trauma personală trăită. Când credeam că m-am eliberat de ea, revedeam prin imaginile de arhivă totul și părea din nou foarte real. (…) Cuvântul <acasă> nu există în greacă, de asta am dat nume englezesc al filmului meu și aș asocia acest documentar cu nostalgia, sentiment care e greu de exprimat în cuvinte”.

Arma supremă: gândurile noastre

Documentarul „Arma supremă” (r. Dragoș Turea, Republica Moldova – 2024), care concurează în secțiunea competițională Europa de Est, a avut sală plină la vizionarea de la Sala Thalia, unde a venit inclusiv un grup de cadeți de la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. Prin acest film, regizorul explorează secretele războiului psihotronic și implicarea URSS în dezvoltarea tehnologiilor care foloseau puterea minții în scopuri militare.

Cel mai surprinzător lucru, a mărturisit regizorul Dragoș Turea, a fost să-i vadă pe acei oameni care trăiesc într-o realitate diferită: „Pe lângă pericolul fizic, l-am simțit și pe cel metafizic, care cumva mi-a deschis niște uși pe care nu le activasem până atunci”, a spus el. El a recunoscut că a abordat acest subiect pentru că a crescut „cu mituri sovietice la TV, cu ciudățenii pe care azi ți-e greu să le crezi”. Regizorul a adăugat că nu văzuse pe nimeni să discute acest subiect și și-a propus să facă în așa fel încât spectatorul „să gândească, să își pună întrebări”. Concluzia regizorului: „Nu echipamentele și utilajele psihotronice ne pot schimba viața, ci gândul. Arma cea mai periculoasă e gândul nostru”.

DocStudent HUB. Masterclass susținut de Tamas Almasi

Un masterclass aplicat, în care studenții parte din programul DocStudent HUB au vizionat secvențe din documentarele lui Tamas Almasi și au discutat pe seama lor: tipuri de construcție a personajelor, relația care se consolidează în timp dintre regizor și personajele sale, cât de importantă e încrederea pentru a putea construi un documentar cu emoție.

„În filmele pe care le realizez, sunt interesat în primul rând de persoane. (…) Nu cred că sunt o persoană mai bună prin documentarele produse, dar am învățat foarte multe de la personajele mele. Poți trăi mai multă viață prin film, dar pentru asta trebuie să înțelegi punctul de vedere al personajelor – nu să agreezi ce spun ele, ci doar să înțelegi puncte de vedere poate diferite de ale tale. (…) Documentarul e despre a lua decizii aici și acum. Poți avea o imagine bună, dar să nu ai conexiune cu personajele – e o decizie. (…) Dacă ai o idee în minte, aceea e doar o idee, nu un film. Chiar dacă poate știi unde vei filma, cu cine și când sau ce conflicte vei avea surprinse, nu știi ce se va întâmpla în minutul următor, în ziua următoare. De aceea trebuie, în fiecare moment, să îți reconsideri ideile, să vezi care e realitatea din prezent”, le-a transmis Tamas Almasi celor prezenți.

Ce vedem azi la Astra Film Junior

Programul care deschide mințile copiilor curioși prin viziuni cinematice despre lumea întreagă le aduce copiilor în atenție, printre altele, două povești inspiraționale, prezentate concomitent, de la 11:30, la Sala Thalia și la CineGold. Două povești despre curaj în lumi foarte diferite: una virtuală și una reală. În Tamica, eroina lumii digitale (Germania – 2024), o cunoaștem pe această adolescentă care adoră să-și împărtășească videoclipurile pe TikTok, Instagram sau Snapchat și se bucură când prietenii și colegii îi dau like-uri. Până într-o zi, când, totul se transformă într-un coșmar digital – în loc de inimioare, primește mesaje de amenințare. Va reuși Tamica să facă față hate-ului și să-și recapete curajul?

În Sărituri cu schiurile: Emma cucerește trambulina (r. Germania – 2025), ni se prezintă pe Emma, care visează să zboare. Zi de zi, se antrenează pe trambulinele de schi, căutând senzația aceea de libertate pe care o simte doar în aer. Cupa Școlii se apropie, iar ea vrea să își depășească limitele și să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Va reuși să transforme frica în putere?

Filmele zilei la AFF2025

11:00 (Astra Film Cinema) – Prin munți și văi, cu cântec răsunând (r. Ágnes Maksay, Ungaria – 2025) – Parte din categoria competițională România, filmul ne arată lumea din perspectiva Ilonei Nyisztor, cântăreața din comunitatea ceangăilor din Moldova?

12:00 (CineGold) – Pachet DocShorts: Privirile lor (r. Nicolas Gourault, Franța – 2025) și 67 de milisecunde (r. Fleury Fontaine, Franța – 2025).

13:00 (Astra Film Cinema) – Planul necunoscut al lui Dumnezeu (r. Moritz Mueller-Preisser, Germania – 2025). Un tânăr american face parte din comunitatea religioasă de mormoni și, în același timp, descoperă că e gay. E pus în fața alegerii dintre aceste două comunități. Filmul e parte din categoria competițională DocSchool.

13:15 (CineGold) – Cioburile (r. Masha Chernaya, Georgia – 2024). După invadarea Ucrainei de către armata Rusă, în primăvara anului 2022, Masha, o tânără artistă din Moscova, se pregătește să părăsească Rusia, dar între timp, mama ei moare de cancer, iar perspectiva vieții ei se schimbă. Parte din categoria competițională Europa de Est.

15:00 (Astra Film Cinema) – CALIU: Nicidecum altceva, ce să fac altceva? (r. Simona Constantin, România – 2025). Este a doua șansă de a vedea acest documentar despre Caliu și vioara lui, care concurează pentru un premiu la secțiiunea competițională România.

16:00 (Filarmonica de Stat Sibiu) – Optimizând totul (r. Florian Karner, Germania – 2024). Un consultant în vânzări vrea să le arate celor din jur că eficiența germană poate atinge perfecțiunea. El însă se transformă într-un om lipsit de empatie care eșuează pe plan personal. Film parte din categoria competițională DocSchool.

16:00 (CineGold) – Fabula țestoasei și a florii (r. Carolina Campo Lupo, Uruguay – 2025), emoționantul și sfâșietorul film în care ni se arată cum o mamă cu cancer terminal pregătește viața copiilor ei pentru vremea când ea nu va mai fi. O poveste despre prietenie, viață și moarte, cu toate înțelesurile lor. Concurează la categoria Voci emergente.

17:00 (CineGold) – Domnul Nimeni împotriva lui Putin (r. David Borenstein, Danemarca – 2025). Sold out la proiecția anterioară, filmul prezintă povestea unui profesor dintr-o școală din Rusia care filmează o realitate șocantă, în care elevii sunt îndoctrinați cu lecții tendențioase de educație politică, după indicațiile Kremlinului. Parte din categoria competițională Europa de Est.

17:00 (Astra Film Cinema) – Arma Supremă (r. Turea Dragoș, Republica Moldova – 2024). Concurând la categoria competițională Europa de Est, regizorul explorează prin acest film secretele războiului psihotronic și implicarea URSS în dezvoltarea tehnologiilor care foloseau puterea minții în scopuri militare.

18:00 (Filarmonica de Stat, Sibiu) – Poporul German (r. Marcin Wierzchowski, Germania – 2025). Filmul din secțiunea competițională Voci emergente arată cum e să trăiești cu familia ta în Germania, adaptându-te la viața din țara adoptivă, iar într-o zi copilul tău să fie ucis de un neonazist care urăște imigranții? Unul dintre copii uciși din cazurile discutate în film face parte din diaspora românească.

18:30 (CineGold) – Devenind Roosi (r. Margit Lillak, Estonia – 2025), arată cum o adolescentă decide să își construiască propriile alegeri, deși părinții voiau ca ea să rămână în comunitatea de ecologiști în care o crescuseră încă din copilărie. Film parte din categoria competițională Europa de Est.

19:00 (CineGold) – Marele Tot (r. Aminatou Echard, Franța – 2025). Fiica unei antropoloage revine în satul african unde își petrecuse copilăria, pe vremea când își însoțea mama la munca de teren. Regizoarea surprinde perspectiva critică a localnicilor și felul în care aceștia îi ironizează și comentează pe europeni. Parte din categoria competițională Voci emergente.

20:00 (Astra Film Cinema). Ziua se încheie cu Contract de 9 luni (r. Ketevan Vashagashvili, Georgia – 2025), parte din categoria competițională Voci emergente, prin care vedem povestea unei femei din Georgia care devine mamă surogat, însă se trezește captivă într-un cerc vicios și realizează că deciziile ei pot avea consecințe dramatice.