Bărbat din Dâmbovița, reținut la Sibiu pentru furt calificat.
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au identificat și reținut un bărbat de 34 de ani, din județul Dâmbovița, bănuit de comiterea mai multor furturi de biciclete pe raza municipiului Sibiu.
Potrivit anchetei, în perioada 30 septembrie – 14 octombrie 2025, acesta ar fi distrus sistemele de asigurare ale unor biciclete și le-ar fi sustras, prejudiciind mai multe persoane fizice.
În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba.
În cursul zilei de 23 octombrie, bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.
Cercetările continuă la nivelul Poliției Municipiului Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, pentru documentarea întregii activități infracționale a acestuia.
