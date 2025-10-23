Șofer din Sibiu, reținut după ce a fost prins băut la volan pe DN 14.

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din Sibiu, a fost reținut de polițiștii rutieri după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului.

Incidentul s-a petrecut în data de 22 octombrie a.c., în jurul orei 13:45, pe DN 14, în afara localității Șura Mare. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu au oprit autoturismul condus de sibian, iar în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

În baza probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba. Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Serviciul Rutier Sibiu continuă cercetările pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.