mașină fără numere, oprită de poliție în agnita: cine era la volan

Prins la volanul unei mașini neînmatriculate, în Agnita.

Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din comuna Mihăileni, este cercetat penal după ce a fost depistat conducând un autoturism neînmatriculat pe raza orașului Agnita.

Incidentul s-a produs în data de 22 octombrie a.c., în jurul orei 17:30, pe strada Mihai Viteazu, acolo unde polițiștii rutieri au oprit pentru control autoturismul condus de tânăr.

În urma verificărilor, s-a stabilit că vehiculul nu figurează ca fiind înmatriculat sau înregistrat, motiv pentru care pe numele conducătorului auto a fost întocmit dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Poliției Orașului Agnita, în vederea clarificării tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.