Primăria Municipiului Mediaș, prin Operatorul de salubritate S.C. Eco-Sal S.A. Mediaș a început distribuirea noilor pubele pentru colectarea deșeurilor la gospodăriile de tip casă. Se vor distribui 29.484 pubele negre, maro, galbene și albastre, pentru colectarea selectivă a deșeurilor (reziduale, biodegradabile, plastic/metal și hârtie/carton). Programul distribuirii pubelelor va fi anunțat cetățenilor cu câteva zile înainte, prin distribuirea de materiale informative în cutiile poștale.

Cetățenii sunt rugați să pregătească pubelele pe care le dețin, pentru a fi restituite operatorului de salubritate. Pentru preluarea noilor seturi de pubele, persoanele interesate trebuie să prezinte cartea de identitate.

În situația în care nu este prezentă nici o persoană la adresă în ziua stabilită, predarea și primirea pubelelor se va efectua la sediul S.C. Eco-Sal S.A.

Municipiul Mediaș este beneficiarul proiectului “Recipiente de colectare a deșeurilor“, care face parte dintr-un program mai amplu de dezvoltare și extindere a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu. Programul este finanțat prin fonduri europene nerambursabile (Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și Programul de Dezvoltare Durabilă 2021-2027).

Printre principalele obiective ale acestui proiect se numără creșterea gradului de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile și reducerea cantității de deșeuri care ajung la groapa de gunoi. Mai multe informații despre acest proiect sunt disponibile pe site-ul și pe pagina de Facebook Eco-Sal Mediaș.





