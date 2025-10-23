ministrul muncii vrea să dea o opțiune pensionarilor să muncească după 65 de ani

Ministrul Muncii, Florin Manole, a subliniat joi că nicio persoană nu ar trebui forțată să muncească după împlinirea vârstei de 65 de ani, însă cei care doresc să rămână activi profesional ar trebui să aibă această posibilitate.

Ministrul a menționat modelul german, unde pensionarii pot obține venituri suplimentare fără a plăti taxe până la o anumită limită.

„În Germania, cei care lucrează după pensionare nu plătesc taxe pentru sume de până la 2.000 de euro. Mi se pare o abordare benefică”, a explicat el.

„Este important să pot decide dacă voi continua să muncesc după 65 de ani. Și nu vorbesc doar despre mine – toți cetățenii ar trebui să aibă această libertate. Nimeni nu ar trebui să fie obligat să lucreze până în ultima clipă”, a declarat Manole la Europa FM.

El a precizat că există profesii în care oamenii pot continua să activeze cu succes după 65 de ani, precum medicina sau învățământul, dar a avertizat că nu toate domeniile permit acest lucru. „Avem nevoie de cei care vor să rămână în muncă, dar nu trebuie să fie o obligație. Sunt profesii care epuizează fizic și psihic până la 65 de ani”, a adăugat Florin Manole.