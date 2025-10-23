Cadeții Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” depun Jurământul Militar.

Vineri, 24 octombrie 2025, la ora 10.00, cadeții anului I de la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu (AFT) vor participa la ceremonia de depunere a Jurământului Militar, în incinta instituției.

Evenimentul marchează un moment important în parcursul viitorilor ofițeri, care își reafirmă angajamentul față de țară și față de valorile Armatei Române. Vor face jurământ atât studenții AFT, școlarizați pentru structurile din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, cât și studenții școlarizați în universități civile pentru Ministerul Apărării Naționale.