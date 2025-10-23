Studenții și masteranzii din România pasionați de energie au șansa de a-și transforma ideile în proiecte concrete prin E.ON Energy Challenge 2026. Ajunsă la ediția a XII-a, competiția promovează soluții inovatoare în domeniile eficienței energetice, digitalizării, sustenabilității și mobilității.

Participanții pot aplica în echipe și pot colabora cu un profesor mentor, care le oferă ghidaj pe parcursul competiției. Etapa de înscriere durează două luni, iar între 12 și 23 ianuarie 2026, echipele vor susține interviuri de selecție. Cele mai convingătoare proiecte vor ajunge în finala care va avea loc la Târgu Mureș, pe 12 martie 2026.

„E.ON Energy Challenge nu este doar un concurs, ci o platformă care le oferă tinerilor oportunitatea de a-și transforma ideile în proiecte concrete. Credem în creativitatea și viziunea generației care va modela un viitor energetic sustenabil și digital”, a declarat Roxana Băndilă, director Divizia Resurse Umane E.ON.

Proiectele pot fi înscrise până pe 23 decembrie 2025, pe site-ul oficial al competiției: https://www.eon-romania.ro/ro/energy-challenge.html

Premiile totale depășesc 6.600 de euro.

Premiile vor fi distribuite astfel: locul I – 3.000 euro/echipă; locul II – voucher/produs de 600 euro/membru echipă; locul III – voucher/produs de 300 euro/membru echipă.

De la lansarea competiției în 2015, peste 500 de studenți și masteranzi din întreaga țară au participat, iar unele proiecte câștigătoare au fost implementate în cadrul Grupului E.ON România.

Ediția precedentă a fost câștigată de echipa ThermoVault de la Universitatea „Transilvania” din Brașov, cu soluții pentru producerea și stocarea energiei regenerabile. Locul al doilea a revenit echipei EffiPower din Iași, iar locul al treilea echipei Smart Energy Solutions din Târgu Mureș.

Mai multe detalii și actualizări se găsesc pe pagina de Facebook a competiției: https://www.facebook.com/studentenergychallenge