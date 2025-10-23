percheziții în vâlcea și alte 8 județe: 35 de milioane de lei ”spălați” printr-un credit garantat de stat

Polițiștii din Capitală, împreună cu alte structuri de aplicare a legii, au desfășurat joi 35 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea, într-un dosar coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, privind spălarea de bani și delapidarea.

Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane ar fi pus la punct un mecanism complex prin care au spălat aproximativ 35 de milioane de lei, proveniți dintr-un credit bancar garantat de stat în valoare de 175,3 milioane de lei. Sumele ar fi fost transferate rapid între societăți comerciale administrate de aceleași persoane, pentru a disimula originea fondurilor. Ulterior, prin contracte fictive, 35 de milioane de lei ar fi ajuns în contul personal al administratorului firmei care obținuse creditul inițial, relatează Mediafax.

Investigația a mai arătat că prima societate implicată în schemă ar fi beneficiat și de fonduri nerambursabile de peste 85,5 milioane de lei. Surse judiciare citate de MEDIAFAX precizează că firma a obținut inițial un credit pentru investiții, ulterior contractând un alt credit cu fonduri nerambursabile pentru achitarea primului. Ancheta verifică dacă o parte din bani nu a fost folosită conform destinației.

Operațiunea a fost coordonată de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din sectoarele Capitalei și din județele implicate. În urma perchezițiilor, mai multe persoane au fost conduse la audieri, iar autoritățile au ridicat bunuri și documente de interes pentru cauză.

Dosarul este instrumentat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălare a banilor și delapidare, ancheta fiind în desfășurare.