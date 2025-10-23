Polițiștii Brigăzii Rutiere a Capitalei au oferit precizări oficiale privind incidentul de azi-noapte de la Ambasada Rusiei din Sectorul 1, unde un bărbat de 53 de ani a încercat să pătrundă cu forța în sediul diplomatic, în jurul orei 03:15.

La solicitarea echipelor de jandarmi, polițiștii au intervenit și l-au testat pe șoferul implicat. Ulterior, acesta a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice, urmând ca măsurile legale să fie dispuse în funcție de rezultatele testelor toxicologice.

CITEȘTE ȘI: Incident la Ambasada Rusiei: un bărbat drogat a încercat să intre cu mașina în poartă / video

Brigada Rutieră precizează că bărbatului i-a fost anterior suspendat dreptul de a conduce pentru 90 de zile, ca urmare a unei contravenții la regimul rutier. În prezent, acesta deține o dovadă cu drept de circulație valabilă în perioada 16 – 31 octombrie 2025.

Verificările în acest caz continuă, polițiștii urmând să stabilească toate circumstanțele incidentului.