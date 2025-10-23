Polițiștii Brigăzii Rutiere a Capitalei au oferit precizări oficiale privind incidentul de azi-noapte de la Ambasada Rusiei din Sectorul 1, unde un bărbat de 53 de ani a încercat să pătrundă cu forța în sediul diplomatic, în jurul orei 03:15.
La solicitarea echipelor de jandarmi, polițiștii au intervenit și l-au testat pe șoferul implicat. Ulterior, acesta a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice, urmând ca măsurile legale să fie dispuse în funcție de rezultatele testelor toxicologice.
Brigada Rutieră precizează că bărbatului i-a fost anterior suspendat dreptul de a conduce pentru 90 de zile, ca urmare a unei contravenții la regimul rutier. În prezent, acesta deține o dovadă cu drept de circulație valabilă în perioada 16 – 31 octombrie 2025.
Verificările în acest caz continuă, polițiștii urmând să stabilească toate circumstanțele incidentului.
