Luna noiembrie aduce, în calendarul ortodox, o serie de sărbători importante dedicate sfinților, oferind credincioșilor prilejul de a reflecta asupra credinței, smereniei și exemplului de viață creștină. Printre cele mai semnificative sărbători se numără Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril (8 noiembrie) și Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României (30 noiembrie), ambele marcate cu cruce roșie în calendar.

Luna începe cu pomenirea Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian (1 noiembrie), medici și frați care și-au dedicat viața ajutorării celor bolnavi fără a primi plată, simbol al credinței și compasiunii.

Pe 8 noiembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, zi de mare sărbătoare dedicată protectorilor și conducătorilor oștirilor cerești. Sfântul Mihail este considerat apărător al credincioșilor și simbol al dreptății divine, iar Sfântul Gavril este vestitorul voii lui Dumnezeu, cel care i-a adus Fecioarei Maria vestea Nașterii Mântuitorului.

Pe 11 noiembrie, credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Mina, cunoscut pentru ajutorul său în găsirea lucrurilor pierdute și pentru sprijinul oferit celor aflați în necazuri. Urmează Sfântul Atanasie Todoran (12 noiembrie), martir al credinței românești, și Sfântul Ioan Gură de Aur (13 noiembrie), mare teolog și predicator al Bisericii Ortodoxe.

În acest an, Postul Nașterii Domnului începe sâmbătă, 15 noiembrie, fiind o perioadă de pregătire spirituală pentru sărbătoarea Crăciunului.

Pe 20 noiembrie, este pomenit Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul, cunoscut pentru viața sa ascetică și pentru minunile săvârșite, iar pe 21 noiembrie are loc sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, un moment de mare însemnătate spirituală.

Spre finalul lunii, pe 25 noiembrie, este prăznuită Sfânta Muceniță Ecaterina, recunoscută pentru înțelepciunea și curajul său în apărarea credinței creștine.

Luna se încheie cu una dintre cele mai importante sărbători pentru români – Sfântul Apostol Andrei (30 noiembrie), ocrotitorul spiritual al României și cel care a adus Evanghelia în aceste ținuturi.