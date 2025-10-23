scandal la poplaca: sătean bătut pentru că a intrat cu oile pe terenul unui localnic

Un bărbat din Poplaca a ajuns la spital după ce, la începutul acestei săptămâni, a fost bătut de un consătean. Scandalul a izbucnit după ce victima ar fi intrat cu oile pe terenul vecinului.

Totul s-a petrecut în după-amiaza zilei de marți. Un bărbat a fost agresat de un consătean. Scena a fost surprinsă de alți vecini care au alertat imediat poliția.

„La data de 21 octombrie a.c., în jurul orei 18:00, un bărbat din Poplaca a sesizat prin apel 112 Centrul Operațional despre producerea unei agresiuni. La fața locului a fost direcționat de îndată un echipaj din cadrul Secției nr. 1 Politie Rurală Șelimbăr. Polițiștii au identificat apelantul, care le-a relatat faptul că soția sa, în timp ce se afla în grădină, a observat cum un bărbat care se afla cu oile pe un teren din apropiere este lovit de un alt bărbat”, a precizat Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Polițiștii l-au găsit pe bărbatul agresat, fiind vorba despre un localnic în vârstă de 64 de ani. Acesta le-a declarat verbal oamenilor legii că a fost lovit de un consătean în timp ce se afla cu oile pe un teren din comuna Poplaca. Sursele Ora de Sibiu spun că omul a intrat cu animalele pe terenul bărbatului, fapt ce l-a enervat la culme pe acesta.

Sibianul bătut nu a dorit să fie emis un ordin de protecție provizoriu, însă a depus o plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Totodată, acesta a solicitat un echipaj medical, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr efectuează cercetările în cadrul unui dosar penal, deschis sub aspectului săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.