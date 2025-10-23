se construiește un colos în centrul sibiului: clădire cu 50 de locuri de parcare și 5 etaje, vizavi de prefectură / foto 

O clădire cu funcțiuni mixte, cu zeci de locuri de parcare în subteran și cu mai multe etaje, ar urma să se construiască în centrul Sibiului, pe strada Andrei Șaguna, vizavi de Prefectură. Beneficiarul proiectului este societatea Printax Invest SRL, deținută de omul de afaceri Dumitru Ghișe.

Primăria municipiului Sibiu îi invită pe sibieni să transmită observații și propuneri cu privire la intenția societății Printax Invest SRL, deținută de omul de afaceri sibian Dumitru Ghișe, de a realiza Planul Urbanistic Zonal PUZCP pentru construirea unui imobil cu funcțiuni mixte pe strada Andrei Șaguna, la numărul 11, vizavi de Prefectura din Sibiu. Acestea sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a PUZCP. Observațiile pot fi trimise în perioada 23 octombrie – 18 noiembrie 2025 pe adresa Primăriei din strada S. Brukenthal sau prin e-mail la adresa pms@sibiu.ro. (Detalii AICI)

PUZ pentru construcția unei clădiri în centrul Sibiului

Pe strada Andrei Șaguna la numărul 11 (o parcelă rezultată în urma comasării parcelelor de la numerele 11, 13 și 15) se propune construirea unui imobil cu funcțiuni mixte. La aceste adrese se aflau, până nu de mult, trei clădiri ce au fost parțial demolate, în urmă rămânând astăzi doar fațadele de la aliniament și subsolurile. Terenul se află în Zona Construită Protejată Cartierul Iosefin – Măierimea Porții Cisnădiei – Subzona Bulevardul Victoriei – strada Andrei Șaguna – strada Banatului. „Parcela de teren pe care o studiem, inițial parcelele 11, 13 și 15, face parte din această insulă urbană, cu mențiunea că a fost autorizată demolarea construcțiilor, cu excepția subsolurilor și fațadelor de la strada principală”, se arată în documentația pusă în consultare.

Studiul istoric realizat în vederea stabilirii cerințelor PUZCP arată că se impune ca subsolurile caselor și fațadele să fie păstrate integral, cu decorațiile existente. De altfel, este necesar ca fațadele să fie reabilitate cu materiale compatibile cu structura istorică. Viitoarea clădire propusă va trebui să aibă forma de „U” în incinta terenului – formă de ocupare specifică tendințelor secolului XIX – cu cuplare la calcanele existente. Fiind o zonă istorică, clădirea propusă va trebui să respecte coloritul istoric. Pe lângă studiul istoric, au mai fost realizate și studii de parament, de conservare și geotehnic.

Ce se construiește: funcțiuni de interes public și birouri sau apartamente

În zona menționată sunt permise clădiri care să cuprindă: locuințe colective în imobile mixte, turism, funcțiuni administrative și de birouri, cabinete medicale, servicii de interes public. De menționat este faptul că parterul construcțiilor orientate spre stradă trebuie să aibă obligatoriu funcțiuni de interes public (cabinete de avocatură, birouri notariale, consultanță, servicii de întreținere corporală, etc). De asemenea, prezența locuirii nu este obligatorie.

Pe această parcelă sunt permise, cu condiționări, garaje colective amplasate la subsol. De altfel „se admite conversia totală sau parțială a locuințelor situate la etajele superioare, pentru desfășurarea unor activități de tip terțiar – servicii profesionale sau manufacturiere cu următoarele condiții: suprafața totală ocupată să nu depășească 200 mp, să implice maximum 10 persoane, să aibă acces public limitat (ocazional) și să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală”. Sunt interzise în mod clar imobilele mono-funcționale rezidențiale.

În PUZ-ul propus se specifică faptul că la parterul imobilului vor exista funcțiuni de interes public, pe când la etajele superioare pot fi amenajate birouri și/sau spații de locuire.

Clădirea va putea avea un regim de înălțime la strada Andrei Șaguna de (1-2)S+P+2+3M, înălțimea maximă la coamă fiind de 18,50 metri. Pentru construcțiile aflate în spatele tractului de la aliniament numărul reglementat maxim este de (1-2) S+P+4, fără a depăși cota coamei imobilelor de la strada Andrei Șaguna. Se va permite inclusiv amplasarea pe învelitorile înclinate sau pe terasă de panouri solare și pompe de căldură, exclusiv pe zonele nevizibile dinspre aliniament.

În ceea ce privește arhitectura viitoarei clădiri de la numărul 11, ea va fi „de factură modernă, dar integrată în arhitectura zonei prin preluarea și interpretarea elementelor arhitecturale tipice”. Se vor putea construi balcoane și „bow-window-uri” doar pe fațadele dinspre interiorul parcelei, începând de la înălțimea de minim 3 metri de la cota terenului amenajat.

Cât despre spațiile verzi pe solul natural, acestea nu sunt obligatorii, dată fiind obligativitatea păstrării și integrării pivnițelor istorice. „Se recomandă realizarea de spații verzi pentru subsol cu vegetație înaltă, protejată la îngheț, pentru asigurarea umbririi pe timp de vară”, se arată în documentație.

Acces cu barieră și peste 50 locuri de parcare

Proiectul propune realizare la nivelul gangului auto a unei porți sau a unei bariere pentru controlul accesului. „Porțile se vor deschide exclusiv spre interiorul gangului, iar amplasarea barierelor se va face la minim 5 metri față de aliniament, astfel încât staționarea în vederea validării accesului să se facă în afara circulației publice”, se mai arată în documentație.

Toate locurile de parcare se vor amenaja în subteran. În subsolul 1 vor fi 25 locuri de parcare, iar în subsolul 2 vor fi 30 de locuri de parcare.

Nu se știe deocamdată cu exactitate ce se va construi pe această parcelă. În trecut se lua în calcul realizarea unei clădiri de birouri – fapt menționat și în documentație la capitolul privind funcțiunile permise. Dar, având în vedere că, de curând, Printax Invest SRL, beneficiarul proiectului, a bătut palma cu Marriott International pentru a construi un hotel sub brandul Courtyard by Marriott în oraș, există șanse ca acesta să fie ridicat chiar pe strada Andrei Șaguna.